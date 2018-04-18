В Уфе ликвидировали последствия провала грунта на Ленина
Рабочие засыпали образовавшуюся яму щебнем.
Рабочие засыпали образовавшуюся яму щебнем.
Вчера, 17 апреля, в Уфе около дома по улице Ленина, 99, что в районе остановки транспорта «Пермская», просел грунт. Информация об этом поступила в управление гражданской защиты Уфы.
Как сообщает
На данный момент последствия просадки грунта ликвидированы: яму засыпали щебнем и гравием. Уфимские власти обещают в скором времени восстановить там асфальтовое покрытие.
В городской администрации заявляют, что МУП «Уфаводоканал» приносит извинения жителям Уфы за временные неудобства, связанные с производством работ.