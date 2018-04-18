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07:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе ликвидировали последствия провала грунта на Ленина

Рабочие засыпали образовавшуюся яму щебнем.

Вчера, 17 апреля, в Уфе около дома по улице Ленина, 99, что в районе остановки транспорта «Пермская», просел грунт. Информация об этом поступила в управление гражданской защиты Уфы.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, на место незамедлительно прибыли «необходимые для устранения нештатной ситуации силы и средства». Коммунальщики Советского района города тут же огородили участок дороги.

На данный момент последствия просадки грунта ликвидированы: яму засыпали щебнем и гравием. Уфимские власти обещают в скором времени восстановить там асфальтовое покрытие.

В городской администрации заявляют, что МУП «Уфаводоканал» приносит извинения жителям Уфы за временные неудобства, связанные с производством работ.

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