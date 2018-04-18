В Перми на улице Уральской заменят трамвайные пути

Там запланировано переустройство подземных коммуникаций, укладка новой рельсошпальной решётки, замена контактной сети для электротранспорта. При прокладке трамвайных путей будет использоваться новая технология — установка дренажа с выводами в канализационные стоки. Это позволяет обеспечить качество путей и их сохранность при любых погодных условиях. Также производится спрямление путей, чтобы увеличить скорость движения трамваев. Новые рельсы при этом соединяются с помощью алюминотермитной сварки, которая позволяет сделать рельсы бесшовными. Движение трамваев станет более плавным и бесшумным.