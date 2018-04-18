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07:56 (мск), источник: Forbes

Цепь ограничений. Forbes составил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Как и в двух предыдущих рейтингах, первое место по стоимости закупленного сырья занял Litasco, швейцарский трейдер «Лукойла».

Источник: AP 2018
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Соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти дало позитивный эффект еще в ноябре-декабре 2016 года: нефтяные котировки пошли вверх и держались на относительно высоких отметках весь 2017 год. Средняя цена барреля смеси Urals в 2017 году составила $53,03 — это на $11,33 выше средней цены 2016 года. Без участия России вероятность заключения соглашения была бы значительно ниже. В среднесрочной и долгосрочной перспективе балансировка рынка выгодна всем — и производителям, и потребителям.

Россия незначительно сократила добычу в 2017 году — всего на 0,1%, до 546,8 млн т, следует из данных ЦДУ ТЭК. На экспорт ушло менее половины — 252,8 млн т, на 2 млн т меньше, чем годом ранее. И 85% всего этого объема приобрели участники третьего рейтинга крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes.

Если физические объемы экспорта практически не изменились, сумма операций с российской нефтью 20 крупнейших покупателей за счет роста нефтяных цен заметно выросла — с $61,5 млрд в 2016 году до $78,3 млрд в 2017-м. Мы расположили компании по стоимости предоставленного им сырья, указав объемы и среднюю цену барреля нефти.

Как и в двух предыдущих рейтингах, первое место по стоимости закупленного сырья занял Litasco, швейцарский трейдер «Лукойла».

В 2017 году он приобрел 35,9 млн т российской нефти почти на $13 млрд. Основной объем пришелся на нефть материнской компании. Но «Лукойл» выставил на продажу свое трейдерское подразделение, и если компанию купит кто-то из глобальных трейдеров — а это один из реальных вариантов, то в следующем году лидер нашего рейтинга может поменяться.

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Сохранить второе место удалось китайской компании Chinaoil — торговому подразделению CNPC — за счет долгосрочных контрактов с «Роснефтью»: в 2017-м трейдер приобрел 28,9 млн т нефти на $11 млрд. А вот замыкает тройку в этом году трейдерская «дочка» «Роснефти» Rosneft Trading, существенно нарастившая закупки нефти материнской компании. Прошлогодний бронзовый призер — трейдер Trafigura — переместился во вторую десятку рейтинга.

В списке есть несколько новичков. Один из них — QHG trading. Это совместное предприятие Glencore и Qatar Holding, которому «Роснефть» обязалась поставлять ежегодно от 4,5 млн до 11 млн т нефти. В 2017 году QHG Trading закупила 7,7 млн т российской нефти на сумму $2,6 млрд, что позволило ей дебютировать сразу на 9-м месте в нашем списке. Первая десятка рейтинга — в галерее Forbes.

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