В Ачинске благоустроят Привокзальную площадь
По итогам общегородского голосования 18 марта большинство жителей Ачинска проголосовали за благоустройство Привокзальной площади.
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По итогам общегородского голосования 18 марта большинство жителей Ачинска проголосовали за благоустройство Привокзальной площади.
В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году на реконструкцию части площади будет направлено более 10 млн рублей. КрасЖД дополнительно выделит еще более 7 миллионов рублей.
Работа начнется в июне. За лето планируется установить площадки для отдыха с уличной мебелью, светильники, ограждения в местах открытых лестниц, пешеходные дорожки, а на транспортном кольце появится новый архитектурный объект — стела «Город Ачинск».