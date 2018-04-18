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09:56 (мск), источник: НИА Красноярск

В Ачинске благоустроят Привокзальную площадь

По итогам общегородского голосования 18 марта большинство жителей Ачинска проголосовали за благоустройство Привокзальной площади.

В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году на реконструкцию части площади будет направлено более 10 млн рублей. КрасЖД дополнительно выделит еще более 7 миллионов рублей.

Работа начнется в июне. За лето планируется установить площадки для отдыха с уличной мебелью, светильники, ограждения в местах открытых лестниц, пешеходные дорожки, а на транспортном кольце появится новый архитектурный объект — стела «Город Ачинск».

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