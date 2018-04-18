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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Хабаровского края «разыграют» среди фермеров 90 миллионов рублей

В регионе стартовал прием документов на получение грантов для малых хозяйств.

В правительстве Хабаровского края сообщили о том, что больше 90 миллионов выделят из федерального и краевого бюджетов в качестве материальной поддержки для региональных аграриев. Фермеры и животноводы могут рассчитывать на помощь при участии в программе на получение грантов. Максимальная сумма, которую могут забрать участники программы «в номинации» — разведение крупного рогатого скота, составит 3 миллиона рублей. По остальным направлениям — 1,5 миллиона рублей. В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий рассказали о том, что в этом году больше 50 миллионов рублей пойдет на то, чтобы начинающие фермеры смогли реализовать свои идеи.

— На поддержку семейных животноводческих ферм выделено около 40 млн рублей. Из них 33,5 млн рублей составляют средства из федерального бюджета. Планируется, как и в прошлом году, поддержать два крестьянско-фермерских хозяйства. По конкурсу фермеры могут рассчитывать на грант до 30 млн рублей, — рассказали пресс-службе правительства Хабаровского края.

Власти отмечают, что прием документов на участие в конкурсе продлится до 15 мая.

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