Власти Хабаровского края «разыграют» среди фермеров 90 миллионов рублей
В регионе стартовал прием документов на получение грантов для малых хозяйств.
В регионе стартовал прием документов на получение грантов для малых хозяйств.
В правительстве Хабаровского края сообщили о том, что больше 90 миллионов выделят из федерального и краевого бюджетов в качестве материальной поддержки для региональных аграриев. Фермеры и животноводы могут рассчитывать на помощь при участии в программе на получение грантов. Максимальная сумма, которую могут забрать участники программы «в номинации» — разведение крупного рогатого скота, составит 3 миллиона рублей. По остальным направлениям — 1,5 миллиона рублей. В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий рассказали о том, что в этом году больше 50 миллионов рублей пойдет на то, чтобы начинающие фермеры смогли реализовать свои идеи.
— На поддержку семейных животноводческих ферм выделено около 40 млн рублей. Из них 33,5 млн рублей составляют средства из федерального бюджета. Планируется, как и в прошлом году, поддержать два
Власти отмечают, что прием документов на участие в конкурсе продлится до 15 мая.