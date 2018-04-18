Власти Хабаровского края «разыграют» среди фермеров 90 миллионов рублей

В правительстве Хабаровского края сообщили о том, что больше 90 миллионов выделят из федерального и краевого бюджетов в качестве материальной поддержки для региональных аграриев. Фермеры и животноводы могут рассчитывать на помощь при участии в программе на получение грантов. Максимальная сумма, которую могут забрать участники программы «в номинации» — разведение крупного рогатого скота, составит 3 миллиона рублей. По остальным направлениям — 1,5 миллиона рублей. В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий рассказали о том, что в этом году больше 50 миллионов рублей пойдет на то, чтобы начинающие фермеры смогли реализовать свои идеи.