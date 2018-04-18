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14:30 (мск), источник: Нижегородская правда

Уровень безработицы в Нижегородской области — один из самых низких в РФ

Уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,4%

Уровень безработицы в Нижегородской области по итогам января-февраля 2018 года — один из самых низких в РФ. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Росстата.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Нижегородской области составил 0,4% в январе-феврале текущего года. Это более чем в 2 раза ниже, чем в среднем по ПФО (0,9%) и РФ (1,1%). Нижегородская область входит в тройку субъектов Российской Федерации с минимальным уровнем регистрируемой безработицы, в ПФО регион имеет самый низкий уровень безработицы.

Министерство экономического развития также сообщает, что по объёмам оборота розничной торговли (110,3 млрд рублей) и платных услуг населению (27,2 млрд рублей) Нижегородская область заняла 3 место в ПФО и 9 в РФ. По вводу жилья (197,1 тысяч кв м) регион занимает 4 место в ПФО и 11 место в РФ, по темпу роста ввода жилья — 4 место в ПФО и 25 в РФ.

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