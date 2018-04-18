Уровень безработицы в Нижегородской области — один из самых низких в РФ
Уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,4%
Уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,4%
Уровень безработицы в Нижегородской области по итогам
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Нижегородской области составил 0,4% в
Министерство экономического развития также сообщает, что по объёмам оборота розничной торговли (110,3 млрд рублей) и платных услуг населению (27,2 млрд рублей) Нижегородская область заняла 3 место в ПФО и 9 в РФ. По вводу жилья (197,1 тысяч кв м) регион занимает 4 место в ПФО и 11 место в РФ, по темпу роста ввода жилья — 4 место в ПФО и 25 в РФ.