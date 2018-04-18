Уровень безработицы в Нижегородской области — один из самых низких в РФ

Уровень безработицы в Нижегородской области по итогам января-февраля 2018 года — один из самых низких в РФ. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Росстата.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Нижегородской области составил 0,4% в январе-феврале текущего года. Это более чем в 2 раза ниже, чем в среднем по ПФО (0,9%) и РФ (1,1%). Нижегородская область входит в тройку субъектов Российской Федерации с минимальным уровнем регистрируемой безработицы, в ПФО регион имеет самый низкий уровень безработицы.