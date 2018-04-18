СМИ узнали о запрещенных поставках химикатов из Бельгии в Сирию

Источник: РИА Новости

По данным издания, компании A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics осуществили 24 поставки изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана в Сирию и Ливан, несмотря на то, что с 2013 года на такие внешнеторговые операции действовал запрет, а с 2014 года требовалась специальная лицензия.

Издание утверждает, что одно из поставленных веществ потенциально может использоваться при производстве химоружия. Однако оно же используется в фармацевтике и при производстве чистящих средств.

Представители компаний утверждают, что не знали о требованиях получать специальное разрешение и работали с проверенными частными трейдерами, которые не вызывали подозрений.

В середине мая в суде Антверпена будет рассматриваться иск таможни к экспортерам, которых обвиняют в нарушении правил поставок химикатов. При этом издание задается вопросом, почему таможенная служба заметила отсутствие документов уже после поставок.