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17:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском незаконно построили вышку сотовой связи

Оператор сотой связи установил на острове Зеленом в Волжском вышку, не имея на это соответствующего разрешения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госстройнадзоре, на оператора подали за это в суд. Последний оштрафовал его на 500 000 рублей. Оператор пытался оспорить решение суда, но не смог.

Оператору не удалось доказать, что установленная станция имеет некапитальный характер и ее можно легко демонтировать. Суд посчитал, что железобетонная плита вышки имеет большие размеры, плюс, в нее вмонтирована опора радиусом 350 мм, из-за чего сооружение является капитальным и требует разрешение на его строительство.

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