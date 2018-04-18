На ЯМЭФ будет подписано около 10 инвестсоглашений — Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В рамках IV Ялтинского международного экономического форума, который состоится
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В рамках IV Ялтинского международного экономического форума, который состоится
Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.
«Мы рассчитываем, что порядка десяти инвестиционных соглашений между различными иностранными, крымскими и российскими компаниями на форуме будут заключены», — сказал он.
По словам Мурадова, очень важно, чтобы при этом зарубежные партнеры Крыма понимали, каким способом не подвергаться санкционным ударам со стороны стран, объявивших полуострову санкционную войну.
«Один из способов — создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и использовать для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле», — привел пример
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится
РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.