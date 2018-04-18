На ЯМЭФ будет подписано около 10 инвестсоглашений — Мурадов

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

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«Мы рассчитываем, что порядка десяти инвестиционных соглашений между различными иностранными, крымскими и российскими компаниями на форуме будут заключены», — сказал он.

По словам Мурадова, очень важно, чтобы при этом зарубежные партнеры Крыма понимали, каким способом не подвергаться санкционным ударам со стороны стран, объявивших полуострову санкционную войну.

«Один из способов — создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и использовать для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле», — привел пример вице-премьер РК.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится 19—21 апреля 2018 года в Ялте.