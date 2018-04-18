Коммуналка в Челябинской области подорожает с 1 июля
Правительство Челябинской области утвердило региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ.
Правительство Челябинской области утвердило региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ.
С 1 июля коммуналка на Южном Урале подорожает, в среднем, на 3,8% — правительство Челябинской области утвердило региональные стандарты стоимости
По словам министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц, в первом полугодии 2018 года тарифы на услуги ЖКХ не увеличатся, рост произойдет во втором полугодии. С 1 июля он составит, в среднем, 3,8%.
Пересмотрен размер взноса на оплату капитального ремонта. С начала 2018 года он повышен с 7 до 7,4 рубля с одного квадратного метра.
Кроме того, в Магнитогорском кластере выросла оплата за вывоз твердых бытовых отходов — она составляет 87,5 рубля с человека.
По поручению губернатора Бориса Дубровского в 2018 году все действовавшие ранее льготы по оплате услуг ЖКХ сохранены, на выплату субсидий в областном бюджете предусмотрено 2,3 млрд рублей.
Областное правительство также утвердило постановление о компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Действующий в регионе закон «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области» обязывает теплоснабжающие организации поставлять жителям тепловую энергию по льготным тарифам. Выпадающие доходы предприятиям