Коммуналка в Челябинской области подорожает с 1 июля

С 1 июля коммуналка на Южном Урале подорожает, в среднем, на 3,8% — правительство Челябинской области утвердило региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц, в первом полугодии 2018 года тарифы на услуги ЖКХ не увеличатся, рост произойдет во втором полугодии. С 1 июля он составит, в среднем, 3,8%.

Читайте также Южноуральцам напоминают: тарифы на услуги ЖКХ скоро вырастут

Пересмотрен размер взноса на оплату капитального ремонта. С начала 2018 года он повышен с 7 до 7,4 рубля с одного квадратного метра.

Кроме того, в Магнитогорском кластере выросла оплата за вывоз твердых бытовых отходов — она составляет 87,5 рубля с человека.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в 2018 году все действовавшие ранее льготы по оплате услуг ЖКХ сохранены, на выплату субсидий в областном бюджете предусмотрено 2,3 млрд рублей.