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13:08 (мск), источник: dostup1.ru

Коммуналка в Челябинской области подорожает с 1 июля

Правительство Челябинской области утвердило региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ.

С 1 июля коммуналка на Южном Урале подорожает, в среднем, на 3,8% — правительство Челябинской области утвердило региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц, в первом полугодии 2018 года тарифы на услуги ЖКХ не увеличатся, рост произойдет во втором полугодии. С 1 июля он составит, в среднем, 3,8%.

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Пересмотрен размер взноса на оплату капитального ремонта. С начала 2018 года он повышен с 7 до 7,4 рубля с одного квадратного метра.

Кроме того, в Магнитогорском кластере выросла оплата за вывоз твердых бытовых отходов — она составляет 87,5 рубля с человека.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в 2018 году все действовавшие ранее льготы по оплате услуг ЖКХ сохранены, на выплату субсидий в областном бюджете предусмотрено 2,3 млрд рублей.

Областное правительство также утвердило постановление о компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Действующий в регионе закон «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области» обязывает теплоснабжающие организации поставлять жителям тепловую энергию по льготным тарифам. Выпадающие доходы предприятиям жилищно-коммунального комплекса компенсируют из областного бюджета. В региональной казне на эти цели предусмотрено свыше 1,2 млрд рублей.

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