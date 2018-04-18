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16:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

РБК: из-за санкций «Ренова» лишилась $132 млн дивидендов от своих швейцарских компаний

Группа «Ренова» не получила дивиденды от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн швейцарских франков ($132 млн), которые из-за риска вторичных санкций переведут на специальный эскроу-счет.

Деньги будут лежать на нем, пока «Ренова» остается под санкциями США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.

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Концерн Oerlikon, в котором «Ренове» и ее конечному бенефициару Виктору Вексельбергу принадлежит 43% акций, выплатил акционерам дивиденды 16 апреля. 51 млн швейцарских франков должна была получить «Ренова», но деньги не были перечислены. Также не были перечислены 76 млн швейцарских франков от производителя насосов Sulzer, в котором у «Реновы» было 63,4%. Вместо этого сумма будет переведена на счет эскроу.

Кроме того, 12 апреля «Ренова» сократила свою долю в Sulzer до 48,8%, чтобы вывести компанию из-под санкций США, но 546 млн швейцарских франков ($568 млн) за продажу акций тоже не получила. По словам собеседника РБК, эти деньги также будут переведены на эскроу-счет, который принадлежит доверительному управляющему.

США расширили санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний в начале апреля.

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