Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы на полмиллиона рублей
За завышение максимально установленных цен на услуги управление Ростпотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало на 537 тыс. руб. региональные гостиницы.
За завышение максимально установленных цен на услуги управление Ростпотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало на 537 тыс. руб. региональные гостиницы.
Об этом сообщает
По их результатам было возбуждено 65 административных дел: 22 дела за завышение цены на гостиничное обслуживание, 34 дела по факту не предоставления полной и достоверной информации для потребителей об исполнителе и оказываемых услугах, семь дел за оказание гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц, два дела за незаконного использования официальной символики FIFA на сайтах гостиниц.
Управление Роспотребнадзора также вынесло 24 предупреждения и восемь предостережений. В суд было подано девять заявлений в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
Виктория Александрова.