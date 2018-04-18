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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы на полмиллиона рублей

За завышение максимально установленных цен на услуги управление Ростпотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало на 537 тыс. руб. региональные гостиницы.

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Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Нарушения были выявлены во время проверок отелей в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

По их результатам было возбуждено 65 административных дел: 22 дела за завышение цены на гостиничное обслуживание, 34 дела по факту не предоставления полной и достоверной информации для потребителей об исполнителе и оказываемых услугах, семь дел за оказание гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц, два дела за незаконного использования официальной символики FIFA на сайтах гостиниц.

Управление Роспотребнадзора также вынесло 24 предупреждения и восемь предостережений. В суд было подано девять заявлений в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Виктория Александрова.

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