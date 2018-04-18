Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы на полмиллиона рублей

Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Нарушения были выявлены во время проверок отелей в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

По их результатам было возбуждено 65 административных дел: 22 дела за завышение цены на гостиничное обслуживание, 34 дела по факту не предоставления полной и достоверной информации для потребителей об исполнителе и оказываемых услугах, семь дел за оказание гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц, два дела за незаконного использования официальной символики FIFA на сайтах гостиниц.