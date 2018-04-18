Омским предпринимателям растянут арендные платежи за землю на четыре года

Предполагается, что предпринимателям, которые должны были отдавать аренду по скандальному постановлению 108-П, предоставят рассрочку до 4 лет 6 месяцев. Если основная сумма долга будет погашена в сроки, прописанные в графике погашения задолженности, власти обещают списать 100% пени. За исключением тех случаев, когда пени подтверждено судебным решением, вступившим в законную силу. В этом варианте пени включается в основную сумму задолженности.

Этот проект решения депутаты обсуждали ранее на профильном комитете, о чем писал «СуперОмск».

Читайте также Омские депутаты одобрили 4-летнюю рассрочку долгов по аренде для бизнеса

Напомним, что постановление правительства 108-П от 29 апреля 2015 года предусматривало начисление арендной платы за землю, исходя из рыночной стоимости участка, умноженной на ставку рефинансирования Центробанка. При этом оценку участков проводили столичные эксперты. Все эти факторы стали причиной огромных счетов, выставленных депимущества бизнесменам в декабре 2016 года. Причем доначисления выставлялись задним числом. В итоге предприниматели не смогли платить такие суммы, кто-то банкротился, кто-то шел судиться.

Однако в ноябре 2017 года Верховный суд отменил несколько пунктов постановления 108-П. А платежи, начисленные за аренду ранее, остались. Тогда мэрия Омска разработала проект решения, по которому предоставлялась рассрочка арендной платы на три года со списанием 50% пени. Документ работал до 1 января 2018 года.

Новый проект решения предполагает предоставление отсрочки до четырех с половиной лет. Ее обещают оформлять по заявкам, то есть бизнесмены должны будут предоставить заявление о своем желании растянуть платеж, начисленный по постановлению 108-П.

Такие изменения по мнению председателя комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию в ОГС Олега Афанасьева позволят сдвинуть вопрос с места.

«Принятие нового проекта решения принесет доходы в бюджет города, потому что сейчас эти арендные платежи не поступают в казну. Потому что кто-то из предпринимателей судится, кто-то находится в состоянии ожидания, — отметил председатель “Оплота” Олег Афанасьев. — Эти изменения позволят растянуть плату на аренду земли на четыре года. Количество плательщиков по постановлению 108-П вырастет».