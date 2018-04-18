Британия профинансирует нефтегазовые проекты в Узбекистане
Фонд реконструкции и развития республики Узбекистан и Британское агентство экспортного финансирования подписали меморандум о сотрудничестве.
Фонд реконструкции и развития республики Узбекистан и Британское агентство экспортного финансирования подписали меморандум о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Великобритания профинансирует в Узбекистане инвестиционные проекты в нефтегазовой сфере на 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает корреспондент Sputnik.
Для этого в рамках открывшегося в среду в Лондоне первого
Насыщенная деловая программа двухдневного форума включает два пленарных заседания, встречи в формате B2B, а также презентации
Основная цель — обсуждение вопросов организации финансирования инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана, привлечение современных технологий в их реализацию с участием международных консультантов.
В работе форума, организаторами которого выступили Госкоминвестиции и компания «Узбекнефтегаз» при поддержке узбекского посольства в Британии, принимают участие британский министр по торговле и поощрению экспорта Баронесса Рона Фэрхэд, а также представители международных финансовых институтов, коммерческих банков, нефтегазового и экономического секторов Великобритании и стран Европы.
Отметим, что стороны договорились о проведении форума на регулярной основе не только в Лондоне, но и Узбекистане с приглашением британских и европейских компаний. В перспективе это мероприятие должно превратиться в площадку, предоставляющую уникальную возможность для расширения деловых контактов, поиска нового взаимовыгодного сотрудничества, а также проведения различного рода двухсторонних дискуссий между специалистами финансовых, нефтегазовых и экономических секторов.