Британия профинансирует нефтегазовые проекты в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Великобритания профинансирует в Узбекистане инвестиционные проекты в нефтегазовой сфере на 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает корреспондент Sputnik.

Для этого в рамках открывшегося в среду в Лондоне первого британо-узбекского энергетического форума «Инвестиционный потенциал нефтегазовой отрасли Узбекистана» между Фондом реконструкции и развития республики (ФРРУ) и Британским агентством экспортного финансирования (UKEF) был подписан меморандум.

Читайте также «Лукойл» открыл первую АЗС в Узбекистане

Насыщенная деловая программа двухдневного форума включает два пленарных заседания, встречи в формате B2B, а также презентации компаний-участников. Также будут обсуждены вопросы дальнейшего развития и внедрения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

Основная цель — обсуждение вопросов организации финансирования инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана, привлечение современных технологий в их реализацию с участием международных консультантов.

В работе форума, организаторами которого выступили Госкоминвестиции и компания «Узбекнефтегаз» при поддержке узбекского посольства в Британии, принимают участие британский министр по торговле и поощрению экспорта Баронесса Рона Фэрхэд, а также представители международных финансовых институтов, коммерческих банков, нефтегазового и экономического секторов Великобритании и стран Европы.