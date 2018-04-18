Кондратьев: «Ответственность за то, что в крае появляются самострои, я возлагаю на власть»

На совещании правоохранители и чиновники отметили, что множество людей пострадали в результате действий недобросовестных застройщиков. Кикоть заявил о необходимости создать действенные правовые механизмы решения сложившихся проблем, особенно в случае передачи недостроенных объектов инвесторам для завершения их строительства.

Администрацией края с учетом предложений прокуратуры края доработан проект закона «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края».

В законопроект предложено внести дополнительные нормы, предполагающие систему последовательных мер по восстановлению прав граждан, вложивших деньги в строительство многоквартирных домов. В частности, расширены критерии признания недостроенных домов проблемными объектами, а также определен момент, с которого уполномоченный орган региона принимает меры по подбору нового инвестора-застройщика. Установлены сжатые сроки и порядок привлечения нового инвестора, в том числе передачи прав на земельный участок с сохранением прав граждан, инвестировавших средства в строительство дома.

Внесено предложение определить порядок официальной публикации сведений об объектах, строительство которых ведется по закону и в срок, чтобы обеспечить людей доступной и достоверной информацией о параметрах возводимого жилья. Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии Заксобрания края.

Принято решение разработать совместный документ по вопросу межведомственного взаимодействия при выявлении и пресечении фактов самовольного строительства на территории края.

Ранее губернатор призвал прокуроров сохранять жесткую позицию в отношении недобросовестных застройщиков. Власть, по словам Кондратьева, должна быть максимально активной, разбираться и решать вопросы по каждому проблемному объекту.