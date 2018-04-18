Рубль вырос к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Источник: РИА "Новости"

Курс доллара США составил 61,14 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,74 руб./EUR1, опустившись на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 40,49 копейки — до 67,71 рубля.

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По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря заметному росту цен на нефть. Участники торгов отыгрывают также снижение вероятности введения новых антироссийских санкций уже в ближайшее время. Соответствующее письмо получило российское посольство в Вашингтоне, сообщил МИД РФ.

Кроме того, в среду стало известно, что SWIFT не будет исключать Россию из числа участников системы. Заявление о планах продолжать работать с Россией сделал глава SWIFT Готфрид Лейбрандт во время бизнес-форума SWIFT. По его словам, нейтралитет является одним из ключевых принципов работы SWIFT. «Нейтралитет является неотъемлемой частью SWIFT, это один из наших основных принципов. Мы являемся уникальным инструментом для мировой экономики и верим в обслуживание глобального финансового сообщества в целом», — отметил Лейбрандт.

Он также подчеркнул, что обслуживание как можно большего количества потребителей выгодно всем, и такой подход в зоне интересов глобальных экономических потоков.

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ЦБ РФ уже шесть рабочих дней не покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила из-за волатильности на рынке, следует из данных Банка России. ЦБ не покупал валюту всю прошлую неделю, а также в понедельник, 16 апреля. Последний раз регулятор покупал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля, когда приобрел ее на 11,6 млрд рублей. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее сообщила, что покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке.

В апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд рублей. Предполагалось, что ежедневный объем покупок будет эквивалентен 11,5 млрд рублей. По ранее представленным расчетам министерства, в 2018 году на покупку валюты на внутреннем рынке может быть направлено порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54−55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей.

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Минфин возобновил аукционы по размещению облигаций федерального займа на этой неделе после того, как ранее всплеск панических продаж из-за санкций США и напряженности вокруг Сирии заставил власти отменить регулярное размещение ОФЗ впервые с 2015 года. В среду ведомство разместило ОФЗ серии 25083 (погашение в декабре 2021 года) объемом 10 млрд рублей при спросе 32,851 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 3,3 раза.

Результаты размещения ОФЗ серии 29012 (погашение в ноябре 2022 года) оказались существенно хуже. Всего было продано бумаг на общую сумму 3,188 млрд рублей по номиналу при спросе в 6,889 млрд рублей и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу, то есть размещено всего 31,9% выпуска при спросе ниже предложения.

Цены на нефть эталонных марок подскочили в среду после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на сокращение запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 18 апреля по московскому времени подскочила на 2,51% — до $73,38 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июне на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на 2,75% — до $68,35 за баррель. Обе марки достигли максимальных отметок с конца 2014 года: WTI с декабря, Brent — с ноября.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 апреля на 40,85 копейки, до 61,5539 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,2 копейки, до 76,0868 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах Московской биржи поднялся на 17,29 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,5542 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 среды по московскому времени увеличился на 1,43 копейки и составил 61,5057 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 675,214 млн, из которых $1 млрд 116,965 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $3 млрд 558,249 млн — на сделки с расчетами «завтра».

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Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» поднялся на 13,26 копейки по отношению ко вторнику, до 76,0903 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 среды по московскому времени опустился на 6,57 копейки и составил 76,0499 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR713,453 млн, из которых EUR251,722 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR461,731 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Банк России провел в среду, 18 апреля, аукцион «тонкой настройки» сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 231,7 млрд рублей (при лимите 330 млрд рублей) в среднем по ставке 7,21% годовых.