Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Гид по стулу младенцев: от рождения до 6 месяцев
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
На Украине создали невероятную машину
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Краснодар» обратился в Апелляционный комитет по «делу Смолова»
Роман Павлюченко может летом завершить карьеру
53-летний Ленни Кравиц похвастался подтянутой фигурой
Семья Виктории Бекхэм устроила для нее идеальный день рождения
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20:17 (мск), источник: Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

ЦБ: $ 61.5539   +0.41 € 76.0868   +0.24 ММВБ: $ 61.1200   -0.44 € 75.7175   -0.41
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара США составил 61,14 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,74 руб./EUR1, опустившись на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 40,49 копейки — до 67,71 рубля.

Читайте также
WTI превысила отметку в $68 за баррель впервые с декабря 2014 года

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря заметному росту цен на нефть. Участники торгов отыгрывают также снижение вероятности введения новых антироссийских санкций уже в ближайшее время. Соответствующее письмо получило российское посольство в Вашингтоне, сообщил МИД РФ.

Кроме того, в среду стало известно, что SWIFT не будет исключать Россию из числа участников системы. Заявление о планах продолжать работать с Россией сделал глава SWIFT Готфрид Лейбрандт во время бизнес-форума SWIFT. По его словам, нейтралитет является одним из ключевых принципов работы SWIFT. «Нейтралитет является неотъемлемой частью SWIFT, это один из наших основных принципов. Мы являемся уникальным инструментом для мировой экономики и верим в обслуживание глобального финансового сообщества в целом», — отметил Лейбрандт.

Он также подчеркнул, что обслуживание как можно большего количества потребителей выгодно всем, и такой подход в зоне интересов глобальных экономических потоков.

Читайте также
Греф оценил потери банков России из-за волатильности рынков

ЦБ РФ уже шесть рабочих дней не покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила из-за волатильности на рынке, следует из данных Банка России. ЦБ не покупал валюту всю прошлую неделю, а также в понедельник, 16 апреля. Последний раз регулятор покупал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля, когда приобрел ее на 11,6 млрд рублей. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее сообщила, что покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке.

В апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд рублей. Предполагалось, что ежедневный объем покупок будет эквивалентен 11,5 млрд рублей. По ранее представленным расчетам министерства, в 2018 году на покупку валюты на внутреннем рынке может быть направлено порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54−55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей.

Читайте также
Суровые годы приходят борьбы за доходы страны

Минфин возобновил аукционы по размещению облигаций федерального займа на этой неделе после того, как ранее всплеск панических продаж из-за санкций США и напряженности вокруг Сирии заставил власти отменить регулярное размещение ОФЗ впервые с 2015 года. В среду ведомство разместило ОФЗ серии 25083 (погашение в декабре 2021 года) объемом 10 млрд рублей при спросе 32,851 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 3,3 раза.

Результаты размещения ОФЗ серии 29012 (погашение в ноябре 2022 года) оказались существенно хуже. Всего было продано бумаг на общую сумму 3,188 млрд рублей по номиналу при спросе в 6,889 млрд рублей и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу, то есть размещено всего 31,9% выпуска при спросе ниже предложения.

Цены на нефть эталонных марок подскочили в среду после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на сокращение запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 18 апреля по московскому времени подскочила на 2,51% — до $73,38 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июне на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на 2,75% — до $68,35 за баррель. Обе марки достигли максимальных отметок с конца 2014 года: WTI с декабря, Brent — с ноября.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 апреля на 40,85 копейки, до 61,5539 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,2 копейки, до 76,0868 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах Московской биржи поднялся на 17,29 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,5542 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 среды по московскому времени увеличился на 1,43 копейки и составил 61,5057 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 675,214 млн, из которых $1 млрд 116,965 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $3 млрд 558,249 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Читайте также
Мировая экономика разогналась ненадолго

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» поднялся на 13,26 копейки по отношению ко вторнику, до 76,0903 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 среды по московскому времени опустился на 6,57 копейки и составил 76,0499 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR713,453 млн, из которых EUR251,722 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR461,731 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Банк России провел в среду, 18 апреля, аукцион «тонкой настройки» сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 231,7 млрд рублей (при лимите 330 млрд рублей) в среднем по ставке 7,21% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1−6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам «овернайт» увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) — до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 3 б.п. — до 7,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. — до 7,44% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 1 б.п. каждая — до 7,46% и 7,41% годовых соответственно.

Следите за развитием темы «Падение курса рубля»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
СМИ сообщили об указании Кремля снизить градус антиамериканизма
Исследователи объяснили, почему люди плохо поют
Спорт
«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России Клуб из Курска, выступающий в первенстве ФНЛ, одержал победу над ярославским «Шинником»
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь