Нефть поиздержалась
Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи.
Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи.
В среду цены на нефть на европейском рынке взлетели к трехлетним максимумам. «Бычья» игра ведется на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также данных о снижении запасов нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.
В среду стоимость нефти после недельного перерыва поднялась выше уровня $73 за баррель. По данным агентства Reuters, в ходе торгов стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent достигала отметки $73,41 за баррель — максимального значения с 28 ноября 2014 года. На
Главное беспокойство у инвесторов вызывает ситуация вокруг Сирии, после того как президент США пообещал ударить по правительственным войскам после якобы имевшей место химической атаки. Сирия не является крупным экспортером нефти, однако эскалация конфликта в регионе повышает риски снижения объемов нефтедобычи и поставок в целом из региона. «Нестабильность на Ближнем Востоке поддерживает сильные “бычьи” настроения и толкает котировки черного золота вверх. К тому же сокращение добычи в Венесуэле способствует ожиданиям снижения глобальных запасов нефти», — отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.
Об этом свидетельствует статистика по запасам нефти в США. В среду Управление по энергетической информации (EIA) сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 апреля, снизились на 1,07 млн баррелей, бензина — на 2,97 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов нефти на 625 тыс. баррелей и сокращения бензина на 1,9 млн баррелей. «Данные EIA по запасам нефтепродуктов имели большое значение для цен на нефть, поскольку на прошлой неделе данные были негативными для нефтяного рынка», — отмечает стратег по операциям на
Сохраняющаяся неопределенность относительно развития ситуации в Сирии будет удерживать цены на высоком уровне, считают участники рынка. «Поддерживать цены будут риски, связанные с жесткой позицией Вашингтона по отношению к Ирану, а также перебои в добыче в Венесуэле. Все это будет с избытком нивелировать такие факторы снижения цен, как ожидаемое прекращение процесса сокращения глобальных запасов и рост сланцевой добычи в США», — считает Норберт Рюкер. Julius Baer оценивает вероятность введения Белым домом санкций против Тегерана в мае в 50%.
Впрочем, в случае снижения напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть окажутся под давлением нарастающих объемов добычи в США. По данным EIA, в январе общая добыча нефти в США побила рекорд 1970-х годов, превысив отметку 10,2 млн баррелей в сутки. На прошлой неделе этот показатель достиг 10,54 млн баррелей в сутки. «В долгосрочной перспективе продолжающийся рост добычи в США неминуемо окажет влияние на мировой баланс спроса и предложения с соответствующим негативным влиянием на равновесную цену нефти», — отмечает аналитик «ВТБ Капитал» Екатерина Родина.
Виталий Гайдаев