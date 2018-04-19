Нефть поиздержалась

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В среду цены на нефть на европейском рынке взлетели к трехлетним максимумам. «Бычья» игра ведется на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также данных о снижении запасов нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.

В среду стоимость нефти после недельного перерыва поднялась выше уровня $73 за баррель. По данным агентства Reuters, в ходе торгов стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent достигала отметки $73,41 за баррель — максимального значения с 28 ноября 2014 года. На спот-рынке стоимость североморской нефти впервые с ноября 2014 года поднялась выше уровня $74 за баррель. Многолетний максимум обновила цена и российской нефти Urals, которая достигала отметки $71,1 за баррель. Уверенный рост цены на нефть продолжается вторую неделю подряд, и за это время различные сорта европейской нефти подорожали на 9−11%.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Обновлению многолетних максимумов способствует обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Главное беспокойство у инвесторов вызывает ситуация вокруг Сирии, после того как президент США пообещал ударить по правительственным войскам после якобы имевшей место химической атаки. Сирия не является крупным экспортером нефти, однако эскалация конфликта в регионе повышает риски снижения объемов нефтедобычи и поставок в целом из региона. «Нестабильность на Ближнем Востоке поддерживает сильные “бычьи” настроения и толкает котировки черного золота вверх. К тому же сокращение добычи в Венесуэле способствует ожиданиям снижения глобальных запасов нефти», — отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.



Об этом свидетельствует статистика по запасам нефти в США. В среду Управление по энергетической информации (EIA) сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 апреля, снизились на 1,07 млн баррелей, бензина — на 2,97 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов нефти на 625 тыс. баррелей и сокращения бензина на 1,9 млн баррелей. «Данные EIA по запасам нефтепродуктов имели большое значение для цен на нефть, поскольку на прошлой неделе данные были негативными для нефтяного рынка», — отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.

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