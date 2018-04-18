«Банк Астаны» ответил на критику Назарбаева
Обсуждая итоги деятельности Нацбанка, Президент РК назвал несколько банков с плохими показателями.
Обсуждая итоги деятельности Нацбанка, Президент РК назвал несколько банков с плохими показателями.
18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального Банка Нурсултан Назарбаев назвал «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki банками с ужасными показателями.
«Сейчас “ЭксимБанк”, “Банк Астаны”, Qazaq Banki — вот эти банки, которые имеют ужасные показатели
Руководство «Банка Астаны» на своей странице в Facebook обратилось к клиентам с заявлением.
«По состоянию на сегодняшний день АО “Банк Астаны” исполняет все пруденциальные нормативы Национального Банка РК. За всю историю существования АО “Банка Астаны” ни разу не допускал дефолта по своим обязательствам», — говорится в сообщении.
В банке отметили, что не являются получателем программ государственной поддержки и в полной мере намерены исполнять все обязательства перед своими клиентами.
Во время совещания Нурсултан Назарбаев заявил, что программа Нацбанка по оздоровлению банков будет закрыта. А акционеры проблемных банков должны вложить свои собственные финансовые средства, чтобы сохранить их. Он также потребовал, чтобы акционеры этих банков прекратили нажим на Нацбанк.
«Хочу ещё раз сказать: прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента. Что это такое вообще? В последнее время каждого председателя Нацбанка, который непосредственно подчинён Президенту, и каждого министра депутаты начали приглашать и ставить на ковёр. Так не должно быть. Надо прекратить такую работу. Это неправильно. Мы никогда так не работали», — заявил Президент.