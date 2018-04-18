«Банк Астаны» ответил на критику Назарбаева

Источник: Informburo.kz

18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального Банка Нурсултан Назарбаев назвал «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki банками с ужасными показателями.

«Сейчас “ЭксимБанк”, “Банк Астаны”, Qazaq Banki — вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими. Как они могут работать? (…) Если хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом», — заявил Президент.

Руководство «Банка Астаны» на своей странице в Facebook обратилось к клиентам с заявлением.

«По состоянию на сегодняшний день АО “Банк Астаны” исполняет все пруденциальные нормативы Национального Банка РК. За всю историю существования АО “Банка Астаны” ни разу не допускал дефолта по своим обязательствам», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что не являются получателем программ государственной поддержки и в полной мере намерены исполнять все обязательства перед своими клиентами.

Во время совещания Нурсултан Назарбаев заявил, что программа Нацбанка по оздоровлению банков будет закрыта. А акционеры проблемных банков должны вложить свои собственные финансовые средства, чтобы сохранить их. Он также потребовал, чтобы акционеры этих банков прекратили нажим на Нацбанк.