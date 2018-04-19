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05:59 (мск), источник: Известия

Минтруд обновил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами

Вакансия капитана океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости страны.

Источник: Reuters

Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с квалификацией капитана океанского судна. Также в топе вакансий с самыми большими зарплатами — начальник цеха нефтегазовой промышленности и гендиректор рекламной компании (по 400 тыс. рублей). При этом три из десяти самых выгодных предложений с вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных отраслей. Эксперты связывают это с ростом производства в стране.

Министерство труда и социальной защиты РФ составило рейтинг самых высокооплачиваемых профессий, исходя из данных о вакансиях, заявленных работодателями в службы занятости на 1 января 2018 года. Топ-10, с которым ознакомились «Известия», возглавил капитан океанского судна с окладом 600 тыс. рублей.

Три позиции в топе заняли должности промышленных отраслей. Начальник цеха нефтегазовой промышленности с окладом в 400 тыс. рублей в месяц оказался на втором месте. На восьмой и девятой строках расположились технолог в сфере золотодобывающей промышленности (220 тыс. рублей) и менеджер по маркетингу в деревообрабатывающей промышленности (200 тыс. рублей).

Также в рейтинг попали генеральный директор рекламной компании (400 тыс. рублей), специалист консалтинговой фирмы (300 тыс.), директор гостиницы (290 тыс.), менеджер по продажам в сфере агрологистики (250 тыс.), начальник отдела в IT-компании (240 тыс.) и врач-стоматолог (200 тыс.).

В предыдущем рейтинге за первое полугодие 2017-го тоже лидировал капитан океанского судна, правда, ему тогда предлагали 500 тыс. рублей в месяц. В топе остались также вакансии технолога золотодобывающей промышленности и стоматолога. Однако востребованные в прошлый раз должности авиационной отрасли (командир судна и пилот) в список уже не попали.

Весной 2017 года был усложнен переход российских пилотов на работу за границу, рассказала директор кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина. Она отметила, что основной отток профессионалов происходил в китайские компании. Этот процесс практически прекратился после того, как кандидатов обязали проходить медицинскую комиссию и испытания на тренажерах на территории принимающей стороны.

— В конце прошлого года российский парк пополнился новыми судами, рынок труда оживился. Опытные пилоты и сейчас пользуются спросом, — сказала Анна Ермилина.

А вот отток наших капитанов океанских судов в заграничные компании продолжается, рассказал председатель межрегиональной ассоциации капитанов Алексей Марков.

— В учебных заведениях готовят достаточно кадров для нашего флота. Но одни выпускники уходят плавать под зарубежные флаги, где заработки и условия лучше. Другие же не идут в профессию, полагая, что на берегу можно заработать больше, — пояснил он.

Алексей Марков отметил, что капитаны — это «штучный товар», их подготовка занимает много времени: после шести лет учебы в вузе нужно еще около десяти лет шагать по карьерной лестнице.

Преобладание вакансий промышленных отраслей в рейтинге Минтруда эксперты объясняют развитием этого сектора экономики.

«Промышленность испытывает острый недостаток квалифицированных кадров со специальным высшим и средним образованием. Специалисты нужны как на уровне управления и организации производства, так и на уровне рабочих — это тренд нашей экономики», — сказала «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.

Она отметила, что найти соответствующего работника на производство очень сложно. Именно поэтому работодатели используют все каналы, включая и государственную биржу труда.

«Службы занятости больше рассчитаны на профессии массового спроса, например продавцов или кассиров. В подборе редких специалистов обычно подключают кадровые агентства. Но, с другой стороны, не исключено, что службе занятости стали больше доверять», — сказала эксперт.

Вакансий с высоким заработком в службах занятости немного. В целом средняя заработная плата, на которую могли рассчитывать клиенты государственной биржи труда в прошлом году, составляет 21 тыс. рублей в месяц.

В частных кадровых агентствах и на сайтах по поиску работы уровень максимальных зарплат оказался выше. Так, в кадровой компании «Юнити» самым выгодным предложением стала должность генерального директора нефтегазодобывающего управления на Ближнем Востоке с окладом 1 млн рублей. А на сайте HeadHunter генеральному директору одной из московских компаний предлагали 2 млн рублей в месяц.

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