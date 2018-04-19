Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт

Источник: РИА "Новости"

Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах только по номеру телефона. Больше ничего вводить не потребуется. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации «Финтех» при ЦБ. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали новацию, отметив, что она стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто будет гарантировать безопасность.

В 2019 году все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, которую создает ассоциация «Финтех». Это позволит максимально упростить процедуру оплаты покупок в отечественных интернет-магазинах, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку. Он уточнил, что банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона так же, как и номер карты. При этом к одному номеру мобильного разрешат подключать только одну карту.

Банкиры, знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию. Они рассказали «Известиям», что при оплате на сайте продавца откроется окно, куда пользователю нужно будет ввести только номер телефона. После того как придет SMS с кодом подтверждения, сразу пройдет оплата. То есть дополнительно вбивать номер карты, срок ее действия, имя и фамилию, а также CVV-код не потребуется. В ассоциации «Финтех» также подтвердили эту информацию, добавив, что такая процедура оплаты упростит покупки в онлайне.

— Сложность заполнения большого количества реквизитов при оплате отпугивает потенциальных покупателей. И коммерсанты, и банки стремятся как можно сильнее упростить процесс оплаты счетов, но это не всегда возможно. Неоднозначности, которые возникают при обработке платежей, часто являются источниками ошибок и конфликтов, — отметили в «Финтехе». — В системе быстрых платежей реализовано решение, которое позволяет всегда точно донести содержание счета до плательщика и установить назначение полученного платежа на стороне продавца.

Предлагаемый подход позволит избежать ошибок при заполнении реквизитов счета и существенно ускорит проведение оплаты, что повысит привлекательность безналичных платежей, прокомментировали «Известиям» в пресс-службе ВТБ. Это увеличит оборот розничной торговли интернет-магазинов, считает старший юрист CAF Group Юлия Семенова. Начальник отдела по развитию электронной коммерции Бинбанка Филипп Петров согласен с этим. Свою позицию он пояснил тем, что человек помнит свой номер телефона в отличие от номера карты. Если номера мобильного будет достаточно для оплаты покупки, операции будут происходить быстрее, что удобнее и для клиента.

— Мы всесторонне поддерживаем новацию, поскольку уменьшение физических действий при совершении покупки, несомненно, ведет к увеличению конверсии, — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. — Чем меньше кликов сделает потенциальный покупатель на сайте интернет-магазина, тем больше вероятность оплаты товара.

Осуществление платежа с использованием в качестве идентификатора номера мобильного телефона может повысить уровень продаж интернет-магазинов на 10−15% в первую очередь за счет импульсивных покупок, когда не нужно вбивать дополнительные реквизиты, которые затягивают процесс оплаты, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Есть в этой упрощенной системе оплаты и риски — мошенники могут получить доступ к мобильному телефону граждан и начать совершать покупки за их счет, указала Юлия Семенова. Купить что-то в интернете по чужому номеру не получится, так как SMS с кодом подтверждения придет настоящему владельцу номера. Однако мошенники вполне смогут взломать эту систему, добавила юрист.