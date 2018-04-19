Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
В России построили тягач «Вощина-1»
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Власти хотят обанкротить один из крупнейших в России заводов
Бузова запустила свою валюту
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10Самые живописные мосты мира
10:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Над банками нависла новая киберугроза

Троян Dimnie переключился на кредитные организации
Затишье в сфере атак на банки закончилось — не прошло и месяца с момента, когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt, как появилась новая угроза. Банки стали получать рассылки с трояном, который ранее злоумышленники использовали лишь для атак на их клиентов, но после ухода группировки Cobalt переформатировали его и для атак на банки. Несмотря на то что хищений нет, ЦБ указывает на массовость атак и высокие риски.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Банки—участники информационного обмена с FinCERT (специальное подразделение ЦБ по кибербезопасности) рассказали «Ъ», что в среду получили рассылку с предупреждением о новой угрозе — рассылке фишинговых писем с вложением в виде шпионского трояна Dimnie. Причем отдельные игроки уверяют, что уже получили подобные фишинговые рассылки.

До недавнего времени главной угрозой для банков была группировка Cobalt, которая в 2017 году совершила 240 попыток атак на российские кредитные организации, из которых 11 завершились успехом. В результате группировка похитила более 1 млрд руб. Cobalt специализировалась на веерных рассылках фишинговых писем с вредоносным содержанием, выводила средства через карточный процессинг, платежную систему Банка России, SWIFT. Однако после задержания главы группировки (см. «Ъ» от 27 марта) рассылки группировки прекратились.

Но спокойствие продлилось недолго. Шпионский троян Dimnie, который ранее был угрозой для компаний, приспособили для атак на банки. «Dimnie впервые был зафиксирован еще в 2014 году, — рассказывает консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий.— Но до недавнего времени в атаках на банки он не использовался». По словам руководителя экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, данный троян нацелен в первую очередь на клиентов банков, физлиц или организации. «Конечная цель трояна Dimnie, если максимально упростить, — подмена реквизитов получателя в платежных поручениях в 1С, что в конечном счете позволяет перевести деньги на подложный счет злоумышленника», — пояснил он.

Однако сейчас сфера применения Dimnie расширилась. В пресс-службе ЦБ пояснили «Ъ», что с использованием Dimnie могут быть реализованы разные схемы атак, в том числе и на банки. «Этот троян предоставляет различные возможности, в том числе для удаленного администрирования», — отметили там. Получив права администратора, злоумышленники теоретически могут вывести средства из банка любым способом: через карточный процессинг, через АРМ КБР, через SWIFT.

О существовании трояна ЦБ известно как минимум с ноября 2017 года, когда эта угроза была обозначена в бюллетене FinCERT. «За последние месяцы интенсивность атак с использованием Dimnie возросла, рассылки по банкам сейчас носят массовый характер, — отметили в пресс-службе ЦБ.— При этом FinCERT не фиксировал хищений денежных средств у банков в результате атак с использованием Dimnie». Собеседник «Ъ» в правоохранительных органах подтвердил, что на сегодняшний день хищения денежных средств с использованием данного трояна не зафиксировано.

Возможности Dimnie широки, указывают эксперты. «Заражение происходит, когда пользователь открывает вредоносное вложение из письма, — говорит эксперт по техническим расследованиям центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC Виктор Сергеев.— После запуска троян скачивает дополнительные модули и начинает собирать логины и пароли от аккаунтов жертвы в различных интернет-сервисах и установленных программах — от почты и социальных сетей до криптовалютных кошельков». По словам господина Сергеева, Dimnie имеет встроенный кейлоггер (шпионская программа, перехватывающая все набранные на клавиатуре комбинации клавиш), благодаря которому злоумышленники получают данные учетных записей жертвы в корпоративных системах.

Несмотря на то что кредитные организации пока не понесли ущерба от Dimnie, специалисты считают, что недооценивать новую угрозу не стоит. «Неизвестно, кто данным инструментом захочет воспользоваться, — рассуждает глава управления информбезопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский.— Сейчас злоумышленники делают первые шаги в атаках на банки, потом троян может быть доработан и может стать серьезной угрозой, полагаю, нам расслабляться не стоит».

Специалисты по информбезопасности едины во мнении, что на сегодняшний день при проявлении должной бдительности угрозу можно выявить. «Нужно иметь средства мониторинга интернет-трафика (и особенно DNS), средства защиты e-mail и решения класса EDR (Endpoint Detection and Response). Традиционные антивирусы и обычные межсетевые экраны тут не помогут», — отметил Алексей Лукацкий.

Вероника Горячева.

 Кто и почему не сможет выехать за границу на майские праздники
США пустили полетать над Россией
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В России создали оружие, которое «сводит с ума» беспилотники
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь