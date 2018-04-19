Власть пытается дать денег Владивостоку, но пока не может
Минвостокразвития России подготовило законопроект финансовой жизни Свободного порта Владивосток, сообщает DEITA. RU со ссылкой на правительство России.
Минвостокразвития России подготовило законопроект финансовой жизни Свободного порта Владивосток, сообщает DEITA. RU со ссылкой на правительство России.
«Одна из проблем — недоступность финансовых ресурсов, заемных денег для реализации финансовых проектов. По поручению главы государства правительство совместно с Банком России проработали вопрос создания в свободном порту Владивосток конкурентоспособного в масштабе АТР финансового центра», — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Поручение создать финансовый центр президент России дал по итогам заседания президиума Госсовета. Во Владивостоке должны быть созданы конкурентоспособные в масштабе
В том числе правительство и Центробанк должны проработать вопрос создания особых условий для работы иностранных банков, создания специализированного финансового суда и упрощения процедур, связанных с обращением ценных бумаг.
Михаил Грач.