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04:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Власть пытается дать денег Владивостоку, но пока не может

Минвостокразвития России подготовило законопроект финансовой жизни Свободного порта Владивосток, сообщает DEITA. RU со ссылкой на правительство России.

Источник: ДЕЙТА

«Одна из проблем — недоступность финансовых ресурсов, заемных денег для реализации финансовых проектов. По поручению главы государства правительство совместно с Банком России проработали вопрос создания в свободном порту Владивосток конкурентоспособного в масштабе АТР финансового центра», — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Поручение создать финансовый центр президент России дал по итогам заседания президиума Госсовета. Во Владивостоке должны быть созданы конкурентоспособные в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона условия осуществления финансовой деятельности, говорится в поручении.

В том числе правительство и Центробанк должны проработать вопрос создания особых условий для работы иностранных банков, создания специализированного финансового суда и упрощения процедур, связанных с обращением ценных бумаг.

Михаил Грач.

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