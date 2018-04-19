Владивосток и Муданьцзянь может связать высокоскоростная магистраль

В ходе рабочей встречи с президентом «Хуоби Блокчейн Ресерч Инститьют» будет обсуждаться вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а в ходе встречи с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете — вопрос о создании центра замедления старения и создании международного медицинского кластера в Приморском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

С представителями Китайской корпорации по строительству дорог и мостов обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а с представителями компании «Чайна Рейлвэй Дунфа» — проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток—Муданьцзянь.

Также в перечне обсуждаемых проектов — строительство сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье, развитие аквакультуры на побережье дальневосточных регионов.