Владивосток и Муданьцзянь может связать высокоскоростная магистраль

В ходе рабочей встречи с президентом «Хуоби Блокчейн Ресерч Инститьют» будет обсуждаться вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а в ходе встречи с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете — вопрос о создании центра замедления старения и создании международного медицинского кластера в Приморском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
С представителями Китайской корпорации по строительству дорог и мостов обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а с представителями компании «Чайна Рейлвэй Дунфа» — проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток—Муданьцзянь.
Также в перечне обсуждаемых проектов — строительство сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье, развитие аквакультуры на побережье дальневосточных регионов.
Сегодня, по данным корпорации развития Дальнего Востока, среди иностранных резидентов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток (СПВ) большинство — китайские компании. Это 11 резидентов ТОР с инвестициями на сумму 172,6 млрд, в планах которых создание 3755 рабочих мест, и 20 — в СПВ с инвестициями на сумму 18 млрд и созданием 5815 рабочих мест.