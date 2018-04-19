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04:33 (мск), источник: Вести Приморье

Владивосток и Муданьцзянь может связать высокоскоростная магистраль

День китайского инвестора, в рамках которого представители органов власти и бизнеса РФ и КНР обсудят совместные проекты, в частности создание криптобиржи и клиники замедления старения, пройдет в четверг в Хабаровске, сообщает пресс-служба минвостокразвития.

В ходе рабочей встречи с президентом «Хуоби Блокчейн Ресерч Инститьют» будет обсуждаться вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а в ходе встречи с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете — вопрос о создании центра замедления старения и создании международного медицинского кластера в Приморском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

С представителями Китайской корпорации по строительству дорог и мостов обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а с представителями компании «Чайна Рейлвэй Дунфа» — проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток—Муданьцзянь.

Также в перечне обсуждаемых проектов — строительство сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье, развитие аквакультуры на побережье дальневосточных регионов.

Сегодня, по данным корпорации развития Дальнего Востока, среди иностранных резидентов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток (СПВ) большинство — китайские компании. Это 11 резидентов ТОР с инвестициями на сумму 172,6 млрд, в планах которых создание 3755 рабочих мест, и 20 — в СПВ с инвестициями на сумму 18 млрд и созданием 5815 рабочих мест.

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