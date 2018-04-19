Парк компании «Азимут» пополнился очередным «Суперджет 100»
Лайнер из Комсомольска закрыл первый контракт авиакомпании с ГТЛК.
Лайнер из Комсомольска закрыл первый контракт авиакомпании с ГТЛК.
Новый самолет «Суперджет 100» 18 апреля 2018 года пополнил парк авиакомпании «Азимут» и закрыл контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией.
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в АО «Гражданские самолёты Сухого», для компании с базой в ростовском аэропорту «Платов» лайнеры из
— Флот, состоящий исключительно из самолетов нашего производства, позволяет рассчитывать на дальнейшую плодотворную совместную работу, в том числе на благо развития регионального авиасообщения на Юге России, — сказал президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов. По данным «Азимута», с начала эксплуатации в сентябре 2017 года общий налет самолетов Superjet 100 в парке перевозчика составил 5098 часов. Маршрутная сеть компании связывает города
Ранее в ГТЛК заявили: они рассчитывают, что парк «Азимута» до 2020 года пополнит еще восемь пассажирских самолетов производства