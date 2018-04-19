Парк компании «Азимут» пополнился очередным «Суперджет 100»

Новый самолет «Суперджет 100» 18 апреля 2018 года пополнил парк авиакомпании «Азимут» и закрыл контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в АО «Гражданские самолёты Сухого», для компании с базой в ростовском аэропорту «Платов» лайнеры из Комсомольска-на-Амуре поставлялись в изменяемой компоновке — одноклассной на 100 мест лёгким движением рук могла стать двуклассной на 93 места, если это требовалось. «Суперджет 100» с бортовым номером RA-89095 получил имя «Иртыш» — «Азимут» присваивает воздушным судам имена крупнейших рек России.

— Флот, состоящий исключительно из самолетов нашего производства, позволяет рассчитывать на дальнейшую плодотворную совместную работу, в том числе на благо развития регионального авиасообщения на Юге России, — сказал президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов. По данным «Азимута», с начала эксплуатации в сентябре 2017 года общий налет самолетов Superjet 100 в парке перевозчика составил 5098 часов. Маршрутная сеть компании связывает города Северо-Кавказского и Южного федеральных округов между собой, а также с другими регионами России, минуя московский авиаузел.



Ранее в ГТЛК заявили: они рассчитывают, что парк «Азимута» до 2020 года пополнит еще восемь пассажирских самолетов производства Комсомольского-на-Амуре авиазавода.

