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09:13 (мск), источник: Комсомольская правда

40 участков дорог Иркутска отремонтировали некачественно

Подрядчики будут устранять дефекты за свой счет.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт 40 участков дорог был выполнен некачественно. Теперь подрядчики, которые занимались реконструкцией этих магистралей, будут вынуждены устранить недостатки за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Проверка показала, что некоторые отрезки пути, которые приводили в порядок в 2015, 2016 и 2017 годах, не соответствуют требованиям. Со временем здесь появились дефекты, правда, незначительные — трещины, разрушение бортового камня, крышек колодцев, которые находятся ни на одном уровне с проезжей частью.

— Гарантийный срок — три года, — сообщается в пресс-релизе. — Большую часть недостатков уже устранили. Все работы должны завершить до 31 мая.

Кстати, в2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 33 участка магистральных улиц Иркутска, заменят более 32 километра асфальта.

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