40 участков дорог Иркутска отремонтировали некачественно

Источник: Комсомольская правда

Ремонт 40 участков дорог был выполнен некачественно. Теперь подрядчики, которые занимались реконструкцией этих магистралей, будут вынуждены устранить недостатки за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Проверка показала, что некоторые отрезки пути, которые приводили в порядок в 2015, 2016 и 2017 годах, не соответствуют требованиям. Со временем здесь появились дефекты, правда, незначительные — трещины, разрушение бортового камня, крышек колодцев, которые находятся ни на одном уровне с проезжей частью.

— Гарантийный срок — три года, — сообщается в пресс-релизе. — Большую часть недостатков уже устранили. Все работы должны завершить до 31 мая.