40 участков дорог Иркутска отремонтировали некачественно
Подрядчики будут устранять дефекты за свой счет.
Подрядчики будут устранять дефекты за свой счет.
Ремонт 40 участков дорог был выполнен некачественно. Теперь подрядчики, которые занимались реконструкцией этих магистралей, будут вынуждены устранить недостатки за свой счет. Об этом сообщает
Проверка показала, что некоторые отрезки пути, которые приводили в порядок в 2015, 2016 и 2017 годах, не соответствуют требованиям. Со временем здесь появились дефекты, правда, незначительные — трещины, разрушение бортового камня, крышек колодцев, которые находятся ни на одном уровне с проезжей частью.
— Гарантийный срок — три года, — сообщается в
Кстати, в2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 33 участка магистральных улиц Иркутска, заменят более 32 километра асфальта.