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04:56 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае газовики не могут подступиться к домам Минобороны

В селе Князе-Волконском в Хабаровском крае специалисты не могут восстановить газоснабжение в офицерских домах. Для этого нужно попасть в каждую квартиру, но пока этого не удаётся добиться.

Источник: Восток Медиа

Несмотря на неоднократные попытки хабаровских газовиков осмотреть оборудование ДОСов, специалисты смогли попасть только в 51 из 397 квартир военного городка. Специалистам нужно провести первичный пуск газа в каждом отключенном помещении, однако сделать это пока не удаётся. Обращения к управляющей компании министерства обороны и жителям Князе-Волконского не принесли результата.

«С 27 марта наши специалисты неоднократно пытались попасть в квартиры военного городка. Согласно действующему плану по организации и производству газоопасных работ сроки по первичному пуску газа в дома, относящиеся к ГРУ № 57, завершаются. Однако за это время удалось вернуть газ только в несколько подъездов семи ДОСов, которые обеспечили стопроцентный доступ в квартиры для проведения необходимых работ. При условии организации полного доступа нам достаточно четырёх дней для завершения процесса», — прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера — начальник хабаровского эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Михаил Цевелев.

Как сообщает пресс-служба компании, для возобновления подачи газа управляющая компания министерства обороны должна была организовать внутренний осмотр и гидравлические испытания сосудов ГРУ, а также уведомить жильцов и обеспечить доступ ко всем квартирам. Это необходимо для соблюдения требований безопасности при пуске газа в жилые помещения после длительного простоя.

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