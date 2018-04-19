В Хабаровском крае газовики не могут подступиться к домам Минобороны

Источник: Восток Медиа

Несмотря на неоднократные попытки хабаровских газовиков осмотреть оборудование ДОСов, специалисты смогли попасть только в 51 из 397 квартир военного городка. Специалистам нужно провести первичный пуск газа в каждом отключенном помещении, однако сделать это пока не удаётся. Обращения к управляющей компании министерства обороны и жителям Князе-Волконского не принесли результата.

«С 27 марта наши специалисты неоднократно пытались попасть в квартиры военного городка. Согласно действующему плану по организации и производству газоопасных работ сроки по первичному пуску газа в дома, относящиеся к ГРУ № 57, завершаются. Однако за это время удалось вернуть газ только в несколько подъездов семи ДОСов, которые обеспечили стопроцентный доступ в квартиры для проведения необходимых работ. При условии организации полного доступа нам достаточно четырёх дней для завершения процесса», — прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера — начальник хабаровского эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Михаил Цевелев.