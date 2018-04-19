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08:47 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпанию «Икар» оштрафовали за задержку чартера Пермь — Пхукет

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Авиакомпанию «Икар» оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку чартера Пермь — Пхукет (Таиланда) почти на девять часов, сообщается на сайте западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА Новости

Транспортная прокуратура Красноярска проверила исполнение авиакомпанией законодательства о лицензировании перевозок пассажиров воздушным транспортом при выполнении чартерного рейса и установила, что 30 декабря 2017 года рейс № 2499 Пермь — Пхукет был задержан на 8 часов 55 минут по вине компании. Кроме этого, резервный самолет для этого рейса авиакомпания предоставила несвоевременно, что также является нарушением.

«По постановлению транспортной прокуратуры мировым судом судебного участка № 135 в Емельяновском районе и п. Кедровый Красноярского края ООО «Авиакомпания «Икар» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Данное постановление вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

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