Авиакомпанию «Икар» оштрафовали за задержку чартера Пермь — Пхукет

Транспортная прокуратура Красноярска проверила исполнение авиакомпанией законодательства о лицензировании перевозок пассажиров воздушным транспортом при выполнении чартерного рейса и установила, что 30 декабря 2017 года рейс № 2499 Пермь — Пхукет был задержан на 8 часов 55 минут по вине компании. Кроме этого, резервный самолет для этого рейса авиакомпания предоставила несвоевременно, что также является нарушением.