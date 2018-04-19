Где в Башкирии можно больше заработать

Источник: Reuters

Башстат обнародовал цифры по среднемесячной начисленной зарплате работников в Башкирии за январь-февраль 2018 года. Если в целом, среднее вознаграждение по региону составляет 30250 рублей, то по сферам деятельности эта цифра уже разная.

Больше всего получают работники на производстве кокса и нефтепродуктов — 66259 рублей, на добыче полезных ископаемых — 50943 рубля, на производстве химпродуктов — 44313 рублей. А самые скромные зарплаты на производстве кожи и изделий из кожи — 11774 рубля, на производстве мебели — 14037 рублей, производстве одежды — 16300 рублей.

В сельском хозяйстве зарабатывают порядка 17 тысяч рублей, в строительстве — 24,5 тысячи рублей, педагоги получают 26741 рубль, медики — 30813 рублей, на госслужбе — 34871 рубль.