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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Где в Башкирии можно больше заработать

Специалисты сообщили, что зарплата по сравнению с прошлым годом выросла.

Источник: Reuters

Башстат обнародовал цифры по среднемесячной начисленной зарплате работников в Башкирии за январь-февраль 2018 года. Если в целом, среднее вознаграждение по региону составляет 30250 рублей, то по сферам деятельности эта цифра уже разная.

Больше всего получают работники на производстве кокса и нефтепродуктов — 66259 рублей, на добыче полезных ископаемых — 50943 рубля, на производстве химпродуктов — 44313 рублей. А самые скромные зарплаты на производстве кожи и изделий из кожи — 11774 рубля, на производстве мебели — 14037 рублей, производстве одежды — 16300 рублей.

В сельском хозяйстве зарабатывают порядка 17 тысяч рублей, в строительстве — 24,5 тысячи рублей, педагоги получают 26741 рубль, медики — 30813 рублей, на госслужбе — 34871 рубль.

По данным Башстата, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, зарплаты во всех сферах жизнедеятельности выросли, за исключением обработки древесины, производства лекарственных средств, производства мебели, финансовой и страховой деятельности.

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