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07:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первая свая забита на строительстве нового терминала аэропорта Хабаровска

По графику здание введут в эксплуатацию в конце 2019 года.

Сегодня на строительстве нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска была забита первая официальная свая. Первый этап проекта, закрытие контура здания, должен быть закончен уже к декабрю 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — В феврале 2019 года по графику завершится второй этап, фасадные работы, а к концу августа стройка перейдёт в стадию пусконаладочных работ оборудования и госприёмки, — говорит первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Высота нового терминала внутренних авиалиний составит 21,5 м общей площадью 26 тыс квадратных метров. Три из его пяти этажей будут использоваться для обслуживания и приёмки пассажиров и багажа, его пропускная способность 1200 человек в час — или до 3,5 млн ежегодно. Старый терминал — «Дом с колоннами» — снесли, а на его месте появится комплекс по архитектурному проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen». — Для создания фундамента будет использовано порядка тысячи свай, — говорит представитель генерального подрядчика «Лимакмаращстрой» в Хабаровске Серкан Эрарслан. — В строительстве будут участвовать около 60 инженеров и проектировщиков и порядка тысячи рабочих, в том числе уже знакомых с возведением терминалов аэропорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, турецкий консорциум LimakMarashstroy имеет большой опыт инфраструктурного строительства, в частности, именно это предприятие «с нуля» построило международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По словам Серкана Эрарслана, соотношение иностранцев и местных рабочих в реализации проекта будет 50 на 50, кроме этого генеральный подрядчик ориентируется на местные материалы, включая арматуру, если они будут соответствовать требованиям проектной документации. Част спецтехники на объекте уже работает, в ближайшее время в Хабаровск из Уфы прибудут дополнительные экскаваторы и краны, недостающие машины «LimakMarashstroy» планирует арендовать у местных предприятий.

Общий объем инвестиций в строительство нового терминала внутренних линий площадью 26 тыс. кв. м составит около 5 млрд рублей. Старт строительству, как ранее сообщало агентство, 15 марта 2018 года дали вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По прогнозам экспертов, в следующие десять лет пассажиропоток Хабаровского авиаузла удвоится до 4 млн пассажиров в год.

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Первая свая забита на строительстве нового терминала аэропорта Хабаровска
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