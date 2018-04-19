Первая свая забита на строительстве нового терминала аэропорта Хабаровска

Сегодня на строительстве нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска была забита первая официальная свая. Первый этап проекта, закрытие контура здания, должен быть закончен уже к декабрю 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — В феврале 2019 года по графику завершится второй этап, фасадные работы, а к концу августа стройка перейдёт в стадию пусконаладочных работ оборудования и госприёмки, — говорит первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Высота нового терминала внутренних авиалиний составит 21,5 м общей площадью 26 тыс квадратных метров. Три из его пяти этажей будут использоваться для обслуживания и приёмки пассажиров и багажа, его пропускная способность 1200 человек в час — или до 3,5 млн ежегодно. Старый терминал — «Дом с колоннами» — снесли, а на его месте появится комплекс по архитектурному проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen». — Для создания фундамента будет использовано порядка тысячи свай, — говорит представитель генерального подрядчика «Лимакмаращстрой» в Хабаровске Серкан Эрарслан. — В строительстве будут участвовать около 60 инженеров и проектировщиков и порядка тысячи рабочих, в том числе уже знакомых с возведением терминалов аэропорта.

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