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08:51 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирским сельхозпредприятиям утвердили ставки субсидии

По самой высокой ставке получат субсидии хозяйства Карасукского района.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области утвердило ставки субсидии, которая будет направляться хозяйствам региона на возмещение части их затрат в 2018 году. Постановление министерства, датированное 18 апреля, опубликовано на сайте новосибирского правительства.

В документе говорится, что субсидия на агротехнологические работы утверждена в расчете на 1 га посевной площади, занятой техническими сельскохозяйственными культурами и продовольственным картофелем.

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Средства выделяются из бюджета Новосибирской области. Самые высокие ставки — в Карасукском (232,5 руб. на 1 га), Баганском (222,3 руб.) и Кыштовском (221,5 руб.) районах. Самая низкая — 124,6 руб. на 1 га — в Ордынском районе. Только для Чановского района ставка равна нулю.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале апреля правительство Новосибирской области на внеочередном заседании утвердило методику распределения дополнительных 500 млн руб., выделенных из областного бюджета на поддержку АПК региона.

«Согласно утвержденной методике, размер субсидий на проведение агротехнологических работ сельхозпроизводителям определяется исходя из доли посевной площади получателя государственной поддержки в общей посевной площади Новосибирской области по установленной министерством сельского хозяйства формуле», — говорилось тогда в сообщении правительства.

Тем временем, на зерновой рынок Новосибирской области выходят новые игроки. Как сообщил «Коммерсантъ-Сибирь», кемеровский предприниматель Сергей Беляев выкупил имущественный комплекс крупнейшего в регионе мелькомбината — «Новосибирского мелькомбината № 1». Кроме того, как сообщил новосибирский Минсельхоз, возможность закупки новосибирской пшеницы изучает санкт-петербургское ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов Кирова».

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