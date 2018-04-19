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08:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Торговый центр «Бум» в Березниках опечатали из-за нарушений правил пожарной безопасности

Судебными приставами приостановлена деятельность березниковского торгового центра «Бум».

Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УССП) по Пермскому краю, исполнительный документ об административном приостановлении деятельности ТЦ поступил в отдел судебных приставов вечером 17 апреля.

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Незамедлительно в отношении ООО ПКФ «Эфа» было возбуждено исполнительное производство. В настоящий момент несоблюдение правил пожарной безопасности представят реальную угрозу жизни посетителей. При этом в пожароопасном здании расположены кинотеатр «Мелодия», продуктовый магазин «Пятерочка» и офис банка, которые ежедневно посещает большое число березниковцев.

Персонал ТЦ не проинструктирован о том, как следует проводить эвакуацию людей при пожаре. Прибыв к торговому центру, судебные приставы сообщили администрации о необходимости организованно освободить здание. В это время в зале кинотеатра шел сеанс, посетители совершали покупки. Тем не менее клиенты и сотрудники покинули помещения. Убедившись, что в здании никого не осталось, судебные приставы опечатали двери ТЦ «Бум».

Производственно-коммерческой фирме установлен срок для устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных при проверке здания. Если замечания будут полностью устранены, к наступлению лета ТЦ сможет возобновить работу. Административное приостановление деятельности призвано обезопасить граждан от возможных при возникновении возгорания последствий.

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