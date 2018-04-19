В Воронежской области резко выросли цены на бензин

Источник: Reuters

Статистики зафиксировали резкий рост цен на бензин в Воронежской области. Топливо в регионе остаётся одним из самых дорогих в ЦФО, уступая только Москве, говорится в официальной статистике Росстата.

С конца февраля стоимость топлива в Воронежской области в среднем выросла на 30 копеек. Так, если в феврале за литр АИ-92 приходилось отдавать 39 рублей, АИ-95 — 42,02 рубля, АИ-98 — 46,02 рубля, а за дизель — 39,26 рубля, то к 16 апреля цены подскочили. Теперь литр АИ-92 в среднем обходится в 39,26, АИ-95 ­- 42,3 рубля, АИ-95 — 46,35 рубля и дизеля — в 39,41 рубль.