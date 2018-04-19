В Воронежской области резко выросли цены на бензин
В ЦФО топливо дороже только в московском регионе.
В ЦФО топливо дороже только в московском регионе.
Статистики зафиксировали резкий рост цен на бензин в Воронежской области. Топливо в регионе остаётся одним из самых дорогих в ЦФО, уступая только Москве, говорится в официальной статистике Росстата.
С конца февраля стоимость топлива в Воронежской области в среднем выросла на 30 копеек. Так, если в феврале за литр АИ-92 приходилось отдавать 39 рублей, АИ-95 — 42,02 рубля, АИ-98 — 46,02 рубля, а за дизель — 39,26 рубля, то к 16 апреля цены подскочили. Теперь литр АИ-92 в среднем обходится в 39,26, АИ-95 - 42,3 рубля, АИ-95 — 46,35 рубля и дизеля — в 39,41 рубль.
Из ЦФО топливо дороже только в Московской области — и то за счёт АИ-98 и дизеля: в среднем литр АИ-92 и АИ-95 стоят дешевле, чем в Воронежской области — 38,63 и 42,07 рубля соответственно. АИ-98 в среднем обходится в 47,82 рубля, и дизель — 40,39.