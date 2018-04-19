Ростовские ярмарки будут соответствовать европейским стандартам

Торговые места оборудованы из павильонов-модулей, каждый из которых представлен в одном из четырех вариантов. Они отличаются видами ограждений и размерами. В пресс-службе городской администрации отметили, что модули обладают высокими антивандальными свойствами, легки в сборке, установке и представляет собой каркас из профильной трубы с ограждением из строганой доски, покрытой декоративными и противопожарными пропитками. Также в ходе организации ярмарок планируется устанавливать скамейки и урны, а также делать озеленение.