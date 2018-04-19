Ростовские ярмарки будут соответствовать европейским стандартам
Компания «ЮРОС» представила главе ростовской администрации Виталию Кушнареву универсальный концепт ярмарки, который можно развернуть на любой площадке.
Компания «ЮРОС» представила главе ростовской администрации Виталию Кушнареву универсальный концепт ярмарки, который можно развернуть на любой площадке.
Особо отмечается, что визуально он соответствует европейским стандартам.
Торговые места оборудованы из
Градоначальник южной столицы по итогам осмотра ярмарки на площади Толстого отметил высокий уровень представленной концепции. По его словам, участие инвесторов придаст новый импульс развитию ярмарочной торговли города.