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13:41 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовские ярмарки будут соответствовать европейским стандартам

Компания «ЮРОС» представила главе ростовской администрации Виталию Кушнареву универсальный концепт ярмарки, который можно развернуть на любой площадке.

Особо отмечается, что визуально он соответствует европейским стандартам.

Торговые места оборудованы из павильонов-модулей, каждый из которых представлен в одном из четырех вариантов. Они отличаются видами ограждений и размерами. В пресс-службе городской администрации отметили, что модули обладают высокими антивандальными свойствами, легки в сборке, установке и представляет собой каркас из профильной трубы с ограждением из строганой доски, покрытой декоративными и противопожарными пропитками. Также в ходе организации ярмарок планируется устанавливать скамейки и урны, а также делать озеленение.

Градоначальник южной столицы по итогам осмотра ярмарки на площади Толстого отметил высокий уровень представленной концепции. По его словам, участие инвесторов придаст новый импульс развитию ярмарочной торговли города.

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