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10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Официально: реальные доходы белорусов выросли на 7,5%

По сравнению с началом прошлого года, благосостояние граждан повысилось.

Источник: Комсомольская правда

По официальной информации, за год реальные денежные доходы работников в Беларуси возросли на 7,5%.

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Национальный статистический комитет опубликовал данные, согласно которым реальные денежные доходы белорусских граждан за январь-февраль 2018 года составили 107,5% к уровню тех же месяцев прошлого года.

В информации отмечается, что из общего объема доходов граждан Беларуси, заработная плата составила более 63%, доход от предпринимательской или другой деятельности — 7,6%, а показатель, в который входят пенсии, различные пособия, стипендии и другие выплаты государства населению — более 24%.

Реальные располагаемые доходы населения, о которых идет речь в информации, не включают налоги и сборы.

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