Официально: реальные доходы белорусов выросли на 7,5%

Источник: Комсомольская правда

По официальной информации, за год реальные денежные доходы работников в Беларуси возросли на 7,5%.

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Национальный статистический комитет опубликовал данные, согласно которым реальные денежные доходы белорусских граждан за январь-февраль 2018 года составили 107,5% к уровню тех же месяцев прошлого года.

В информации отмечается, что из общего объема доходов граждан Беларуси, заработная плата составила более 63%, доход от предпринимательской или другой деятельности — 7,6%, а показатель, в который входят пенсии, различные пособия, стипендии и другие выплаты государства населению — более 24%.