Официально: реальные доходы белорусов выросли на 7,5%
По сравнению с началом прошлого года, благосостояние граждан повысилось.
По сравнению с началом прошлого года, благосостояние граждан повысилось.
По официальной информации, за год реальные денежные доходы работников в Беларуси возросли на 7,5%.
Национальный статистический комитет опубликовал данные, согласно которым реальные денежные доходы белорусских граждан за
В информации отмечается, что из общего объема доходов граждан Беларуси, заработная плата составила более 63%, доход от предпринимательской или другой деятельности — 7,6%, а показатель, в который входят пенсии, различные пособия, стипендии и другие выплаты государства населению — более 24%.
Реальные располагаемые доходы населения, о которых идет речь в информации, не включают налоги и сборы.