В офисе крупнейшей дорожной компании «Буер» проходят обыски
Сотрудники экономической полиции Главка и петербургского Следственного комитета обыскивают офис крупнейшего дорожного подрядчика АО «Буер» по подозрению в уходе от налогов.
Сотрудники экономической полиции Главка и петербургского Следственного комитета обыскивают офис крупнейшего дорожного подрядчика АО «Буер» по подозрению в уходе от налогов.
Как сообщили очевидцы, в начале десятого утра около 30 одетых в гражданское мужчин зашли в трехэтажное здание на Новолитовской улице, 37А. Два этажа из трех в нем занимает офису «Буера», куда и проследовали сотрудники. Бойцов спецназа с ними замечено не было.
Как выяснил 47news, уголовное дело, давшее основания для визита силовиков, было возбуждено в петербургском Следкоме по 2 части 199 статьи УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет о сумме, превышающей 80 миллионов рублей.