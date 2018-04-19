В офисе крупнейшей дорожной компании «Буер» проходят обыски

Как сообщили очевидцы, в начале десятого утра около 30 одетых в гражданское мужчин зашли в трехэтажное здание на Новолитовской улице, 37А. Два этажа из трех в нем занимает офису «Буера», куда и проследовали сотрудники. Бойцов спецназа с ними замечено не было.