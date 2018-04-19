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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина

Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

ЦБ: $ 60.8583   -0.70 € 75.4034   -0.68 ММВБ: $ 61.1525   +0.30 € 75.6100   +0.33
Источник: Reuters
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17 апреля регулятор купил валюту на 17,5 млрд руб.

Всю прошлую неделю ЦБ не осуществлял покупку валюты из-за волатильности. Последний раз регулятор покупал валюту 6 апреля.

Напомним, введение санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний спровоцировало резкое обесценение рубля. Однако вчера курс доллара на торгах Московской биржи опустился до отметки 61 руб./$. Российскую валюту поддержало решение президента США отложить очередные антироссийские меры.

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