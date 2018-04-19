ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина
Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
17 апреля регулятор купил валюту на 17,5 млрд руб.
Всю прошлую неделю ЦБ не осуществлял покупку валюты
Напомним, введение санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний спровоцировало резкое обесценение рубля. Однако вчера курс доллара на торгах Московской биржи опустился до отметки 61 руб./$. Российскую валюту поддержало решение президента США отложить очередные антироссийские меры.