В топ богатейших бизнесменов России вошли бывшие и действующие собственники бизнеса Пермского края
В топ самых богатых россиян, опубликованный журналом Forbes, попали бизнесмены, имеющие отношение к пермскому бизнесу.
В топ самых богатых россиян, опубликованный журналом Forbes, попали бизнесмены, имеющие отношение к пермскому бизнесу.
На 72 месте находится владелец Соликамского магниевого завода Петр Кондрашева ($1,4 млрд), на 73 месте — бывший совладелец «Сильвитнита» Анатолий Ломакин ($1,4 млрд). 143 место занимает крупнейший Анатолий Седых ($750 млн) — акционер Объединенной металлургической компании, которая владеет Чусовским метзаводом.
171 место в рейтинге занимает бывшая супруга Дмитрия Рыболовлева Елена, ее состояние оценили в $600 млн. Андрей Кузяев занял 181 место с состоянием $550 млн. 186 место занял бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Вячеслав Брешт.