Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Российские «Терминаторы» пугают запад
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
12:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В топ богатейших бизнесменов России вошли бывшие и действующие собственники бизнеса Пермского края

В топ самых богатых россиян, опубликованный журналом Forbes, попали бизнесмены, имеющие отношение к пермскому бизнесу.

На 72 месте находится владелец Соликамского магниевого завода Петр Кондрашева ($1,4 млрд), на 73 месте — бывший совладелец «Сильвитнита» Анатолий Ломакин ($1,4 млрд). 143 место занимает крупнейший Анатолий Седых ($750 млн) — акционер Объединенной металлургической компании, которая владеет Чусовским метзаводом.

171 место в рейтинге занимает бывшая супруга Дмитрия Рыболовлева Елена, ее состояние оценили в $600 млн. Андрей Кузяев занял 181 место с состоянием $550 млн. 186 место занял бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Вячеслав Брешт.

Все новости региона
 Почему Telegram невозможно заблокировать
Новый троян атакует российские банки
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Клименко извинился за действия РКН при блокировке Telegram
Великобритания может запретить ватные палочки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь