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12:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Госэксперты одобрили проект участка платной трассы М-11

Дорогу должны были открыть к Чемпионату мира по футболу-2018.

Источник: Аргументы и факты

Главгосэкспертиза согласовала проект участка платной трассы, сообщают в пресс-службе ведомства.

Изначально дорогу планировали открыть к Чемпионату мира по футболу-2018, однако сейчас сроки сдвинулись. Этот участок объединит платную трассу, Московское шоссе и Софийскую улицу. Его протяженность составит 2 427 метра. Максимально допустимая скорость по дороге составит 100 километров в час.

Пункты оплаты останутся на съезде с трассы. Точная дата открытия пока не называется.

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