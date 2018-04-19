Госэксперты одобрили проект участка платной трассы М-11

Изначально дорогу планировали открыть к Чемпионату мира по футболу-2018, однако сейчас сроки сдвинулись. Этот участок объединит платную трассу, Московское шоссе и Софийскую улицу. Его протяженность составит 2 427 метра. Максимально допустимая скорость по дороге составит 100 километров в час.