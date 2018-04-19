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18:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Размер взносов на капремонт в Иркутской области не будут менять до 2020 года

Размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Иркутской области не будут меняться до 2020 года. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко 19 апреля 2018 года на послании о положении дел и основных направлениях областной государственной политики.

Источник: Агентство «Москва»

«С 2014 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт не индексировался. Поручаю зафиксировать его на текущем уровне до 2020 года, а от министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, фонда капитального ремонта требую уделять пристальное внимание объемам и качеству работ, чтобы исключить жалобы граждан после ремонтов», — заявил Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что считает недостаточно эффективной деятельность регионального фонда капремонта по сбору платежей, сейчас он составляет 73%.

В Иркутской области в 2014—2017 гг. сделан ремонт 527 многоквартирных домов, общая стоимость работ составила 2,2 млрд рублей. Темпы ремонтов увеличиваются: в 2015 г. отремонтировано 95 домов, в 2016 году — 143, в 2017 году — 289. Краткосрочный план на 2018 год, реализация которого начата, включает ремонт 698 многоквартирных домов на сумму 4,4 млрд рублей.

Функции технического заказчика работ по капремонту уже переданы Саянску, Свирску и Байкальску. В дальнейшем этот опыт будет распространен на другие муниципальные образования Иркутской области.

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