Долг жителей Башкирии за коммунальные услуги составил 2,5 миллиарда рублей
Об этом сообщил первый заместитель главы администрации.
Об этом сообщил первый заместитель главы администрации.
В Башкирии жители неохотно платят за коммунальные услуги. Таким образом, они задолжали за них свыше 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.
Чиновник отметил, что в сравнении с прошлым годом это больше на 100 миллионов рублей.
Данные таковы: за отопление жители республики должны 799 млн рублей, за горячую воду 477 млн рублей, за холодную воду — 315 млн, за свет — 39 млн, за газ — 92,8 млн рублей соответственно.
— Долги возникают по разным причинам, среди них есть и технические: перегрев, недогрев и другие. Финансовых опасений не возникает, мы платёжеспособны и все счета оплатим, — отметил Хусаинов.