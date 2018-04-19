Долг жителей Башкирии за коммунальные услуги составил 2,5 миллиарда рублей

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии жители неохотно платят за коммунальные услуги. Таким образом, они задолжали за них свыше 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

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Чиновник отметил, что в сравнении с прошлым годом это больше на 100 миллионов рублей.

Данные таковы: за отопление жители республики должны 799 млн рублей, за горячую воду 477 млн рублей, за холодную воду — 315 млн, за свет — 39 млн, за газ — 92,8 млн рублей соответственно.