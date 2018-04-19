ЦБ рассказал о попытках россиян заработать на скачках курса рубля

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По ее словам, схема заработка такова: россияне продают доллары во время резкого ослабления, и покупают валюту по более выгодному курсу. По ее словам, об этом свидетельствуют данные, полученные регулятором от банков за предыдущую неделю, передает РИА «Новости».

Юдаева отметила, что россияне стали активнее скупать валюту на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля. По ее словам, речь идет о небольших объемах операций. «Сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014−2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — сказала она.

Юдаева не исключила, что активная покупка валюты может свидетельствовать об опасениях граждан заморозки валютных счетов из-за санкций. По ее словам, объяснение может быть как экономическое, так и политическое.

В принципе граждане уже привыкли к «перелетам» и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке. Ксения Юдаева зампредседателя ЦБ РФ