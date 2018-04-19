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20:47 (мск), источник: Ведомости

ЦБ рассказал о попытках россиян заработать на скачках курса рубля

Первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева на сессии МВФ в Вашингтоне рассказала о том, что многие россияне научились получать выгоду от скачков курса рубля.

ЦБ: $ 60.8583   -0.70 € 75.4034   -0.68 ММВБ: $ 61.1275   +0.28 € 75.4375   +0.15
Источник: Reuters

По ее словам, схема заработка такова: россияне продают доллары во время резкого ослабления, и покупают валюту по более выгодному курсу. По ее словам, об этом свидетельствуют данные, полученные регулятором от банков за предыдущую неделю, передает РИА «Новости».

Юдаева отметила, что россияне стали активнее скупать валюту на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля. По ее словам, речь идет о небольших объемах операций. «Сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014−2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — сказала она.

Юдаева не исключила, что активная покупка валюты может свидетельствовать об опасениях граждан заморозки валютных счетов из-за санкций. По ее словам, объяснение может быть как экономическое, так и политическое.

В принципе граждане уже привыкли к «перелетам» и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке.
Ксения Юдаева
зампредседателя ЦБ РФ

На прошлой неделе курс рубля упал более чем на 10% из-за санкций США, введенных 6 апреля. Снижение курса вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке. Сейчас рубль отыграл часть падения благодаря росту цен на нефть и заявлению американских властей о том, что в ближайшее время новых санкций в отношении России не планируется.

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