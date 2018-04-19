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17:52 (мск), источник: КрымPress

В районе Ялты выявлен разлив неочищенных сточных вод

Госинспекторами экологического надзора Южно-Крымского региона в ходе проведения рейдового обследования территории поселка городского типа Оползневое в районе Ялты выявлен факт разлива канализационных сточных вод из канализационной трубы, ведущей от жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба минэкологии РК. Выявленный факт является нарушением норм Земельного Кодекса Российской Федерации. Сотрудником иинистерства вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В рамках расследования установлено лицо, допустившее указанное правонарушение, которое привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, госинспекторами инициирован выезд комиссии по выявлению незаконных врезок в канализационные сети и сбросов канализационных сточных вод на место совершения правонарушения. Проведено тампонирование канализационной трубы, из которой производился сброс канализационных сточных вод на открытый грунт.

С целью недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, нарушителю вынесено предписание о демонтаже канализационной трубы и осуществлении сброса сточных вод в локальные очистные сооружения.

В пресс-службе министерства экологии уточнили, что сейчас ведется работа по сбору данных необходимых для расчета размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

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