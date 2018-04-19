В районе Ялты выявлен разлив неочищенных сточных вод

Об этом сообщает пресс-служба минэкологии РК. Выявленный факт является нарушением норм Земельного Кодекса Российской Федерации. Сотрудником иинистерства вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В рамках расследования установлено лицо, допустившее указанное правонарушение, которое привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, госинспекторами инициирован выезд комиссии по выявлению незаконных врезок в канализационные сети и сбросов канализационных сточных вод на место совершения правонарушения. Проведено тампонирование канализационной трубы, из которой производился сброс канализационных сточных вод на открытый грунт.

С целью недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, нарушителю вынесено предписание о демонтаже канализационной трубы и осуществлении сброса сточных вод в локальные очистные сооружения.