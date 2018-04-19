В районе Ялты выявлен разлив неочищенных сточных вод
Госинспекторами экологического надзора
Госинспекторами экологического надзора
Об этом сообщает
Кроме того, госинспекторами инициирован выезд комиссии по выявлению незаконных врезок в канализационные сети и сбросов канализационных сточных вод на место совершения правонарушения. Проведено тампонирование канализационной трубы, из которой производился сброс канализационных сточных вод на открытый грунт.
С целью недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, нарушителю вынесено предписание о демонтаже канализационной трубы и осуществлении сброса сточных вод в локальные очистные сооружения.
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