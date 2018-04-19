Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Япония заявила протест России
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
18:19 (мск), источник: РИА Новости

Инвестиции в АПК Воронежской области могут составить 60 млрд рублей

Общий объем инвестиций в агропромышленный комплекс Воронежской области в течение трех лет может составить не менее 60 миллиардов рублей, сообщает в четверг правительство региона.

Источник: РИА Новости

Воронежская область входит в первую десятку российских регионов по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. В 2017 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 5,6 миллиона тонн, что почти на 1 миллион тонн больше показателей 2016 года. По приросту поголовья свиней регион занимает первое место в стране, по темпам прироста объемов производства молока — четвертое место.

Ближайшие перспективы развития АПК региона представил 19 апреля, выступая перед депутатами Воронежской областной думы с отчетом о работе правительства региона за 2017 год, врио губернатора Александр Гусев.

Читайте также
Международная сельхозконференция ФАО пройдет в Воронеже 16—18 мая

«Необходимо приступить к развитию новых для региона видов производств по глубокой переработке зерна и производству кормовых ингредиентов, к развитию селекционно-генетических центров в животноводстве. Обеспечить условия для производства экологически чистой органической продукции, то есть сертификацию земельных участков и самой продукции, формирование нормативной базы для поддержки таких производств и системы продвижения продукции в сети продаж», — сказал глава региона.

По его словам, одной из задач является формирование кластеров по производству мясных и молочных продуктов.

«Планируется обеспечить рост производства на 50% в мясном скотоводстве и свиноводстве, а также построить не менее 10 крупных молочных комплексов, в том числе четыре — уже в текущем году. Это позволит к 2020 году производить свыше 1 миллиона тонн молока», — говорится в сообщении.

Правительство области также планирует поддерживать инвестпроекты по переработке мяса, молока и расширению объемов выпуска кондитерской продукции. В частности, идет подготовка к реализации проектов компаний «Агроэко», «ЭкоНиваАгро» и КДВ в Рамонском районе с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей.

«В целом в течение трех лет планируемый общий объем инвестиций в АПК составит не менее 60 миллиардов рублей, что позволит создать порядка 4 тысяч новых рабочих мест», — отмечает облправительство.

Все новости региона
 В Воронежской области обещают решить проблему очередей в детсады за 3 года
Инвестиции в АПК Воронежской области могут составить 60 млрд рублей
Захарова: в сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери
До мурашек: какие места на планете оставил человек
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
СМИ сообщили причины отказа в визе США балерине Большого театра
Арестован бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
СМИ: во Франции на аукционе продали «ручку Путина»
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь