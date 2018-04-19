Новое приобретение «Белавиа»: из Бразилии прилетел самолет Embraer
Авиакомпания «Белавиа» приобрела в оперативный лизинг пять новых самолетов.
Авиакомпания «Белавиа» приобрела в оперативный лизинг пять новых самолетов.
Новый борт «Белавиа» Embraer приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск.
Новое воздушное судно рассчитано на перевозку 76 пассажиров. В
В первый рейс новый самолет отправится 24 апреля, к этому времени ему нужно пройти все таможенные и технические процедуры. Самолет задействуют и на новых рейсах в Казань и
Прежде чем приземлиться в Национальном аэропорту Минск, самолет преодолел 12 тысяч километров, а это четыре климатические зоны и шесть часовых поясов. Лайнер провел в воздухе больше 16 часов по пути из бразильского города Сан-Жозе-дус-Кампус, где был изготовлен. Судно прибыло в Беларусь в новой ливрее — на корпус уже нанесены символы белорусского авиаперевозчика.