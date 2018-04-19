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19:47 (мск), источник: Sputnik.by

Новое приобретение «Белавиа»: из Бразилии прилетел самолет Embraer

Авиакомпания «Белавиа» приобрела в оперативный лизинг пять новых самолетов.

Источник: Sputnik.by

Новый борт «Белавиа» Embraer приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск.

Новое воздушное судно рассчитано на перевозку 76 пассажиров. В бизнес-классе — 12 мест, в эконом-классе — 64. Классы разделены жесткой перегородкой, у пассажиров бизнес-класса увеличено расстояние между креслами. Сейчас «Белавиа» эксплуатирует четыре самолета Embraer. Всего авиакомпания закупила пять новых самолетов данного типа.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первый рейс новый самолет отправится 24 апреля, к этому времени ему нужно пройти все таможенные и технические процедуры. Самолет задействуют и на новых рейсах в Казань и Ростов-на-Дону.

Прежде чем приземлиться в Национальном аэропорту Минск, самолет преодолел 12 тысяч километров, а это четыре климатические зоны и шесть часовых поясов. Лайнер провел в воздухе больше 16 часов по пути из бразильского города Сан-Жозе-дус-Кампус, где был изготовлен. Судно прибыло в Беларусь в новой ливрее — на корпус уже нанесены символы белорусского авиаперевозчика.

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