Новое приобретение «Белавиа»: из Бразилии прилетел самолет Embraer

Источник: Sputnik.by

Новый борт «Белавиа» Embraer приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск.

Новое воздушное судно рассчитано на перевозку 76 пассажиров. В бизнес-классе — 12 мест, в эконом-классе — 64. Классы разделены жесткой перегородкой, у пассажиров бизнес-класса увеличено расстояние между креслами. Сейчас «Белавиа» эксплуатирует четыре самолета Embraer. Всего авиакомпания закупила пять новых самолетов данного типа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SH28D2bNHlA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первый рейс новый самолет отправится 24 апреля, к этому времени ему нужно пройти все таможенные и технические процедуры. Самолет задействуют и на новых рейсах в Казань и Ростов-на-Дону.