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20:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава Башкирии сообщил, когда завершится ремонт Бельского моста в Уфе

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов пообещал завершить ремонт старого Бельского моста в Уфе к лету этого года. 37,5 млн рублей на ремонт выделены из республиканского бюджета.

«У каждой проблемы есть автор. Есть эксплуатирующая организация, которая давно писала письма о том, что требуется ремонт Бельского моста, но, тем не менее, все-таки прозевала момент, когда он пришел в такое состояние, когда, что называется, уже требовался ремонт», — заявил Рустэм Хамитов в прямо эфире программы «Разговор с Главой Республики Башкортостана».

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По его словам, сначала работы оценили в 3 млрд рублей. Следующий проект на проведение капремонта Бельского моста предусматривал 300 млн рублей.

«В январе я отправил туда проектировщиков, строителей, независимых экспертов и они выяснили, что за 37,5 миллиона рублей можно провести ремонт, который позволит эксплуатировать этот мост еще несколько лет. Сколько лет — это надо смотреть и как эксплуатировать — это тоже вопрос, но открыть движение по нему предполагается достаточно быстро, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Если бы эксплуатирующая организация озаботилась этим раньше и заказала те металлические конструкции, которые сегодня изготавливают, в том числе за пределами России, то этот ремонт занял бы, самое большое, месяц. А сейчас уже город полгода мучается в пробках. Это неправильный подход к тому, как эксплуатировать свои сооружения».

По словам главы региона, мэрии Уфы поручено разобраться с этой ситуацией.

«Я хочу сказать: то, что можно отремонтировать за 37 миллионов, не надо делать за 300 миллионов и, тем более, за три миллиарда. Уверен, что до лета ремонтные работы завершатся, движение восстановится и пробки исчезнут. А что делать со строительством новых мостов — мы будем обсуждать. Причем очень жестко, с привлечением экспертов, — резюмировал Рустэм Хамитов. — 37,5 миллиона рублей на ремонт выделены из республиканского бюджета. А республике эти деньги перечислил аэропорт “Уфа” из части своей прибыли. Надо поблагодарить аэропортовцев за то, что они не только заняли первое место в России, как лучший аэропорт РФ среди региональных аэропортов, но еще и зарабатывают деньги и делятся этой прибылью».

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