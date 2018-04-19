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20:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Акимат прокомментировал раздачу земельных участков многодетным в Астане

Городские власти призывают граждан доверять информации только из официальных источников центральных государственных органов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Акимат Астаны оповерг появившуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о выдаче земельного участка Асетом Исекешевым многодетным семьям для строительства малоэтажного дома.

«Информация не соответствует действительности. Данное предложение столичным властям было озвучено на приеме граждан и в настоящее время находится на стадии изучения и рассмотрения у государственных органов», — пояснила пресс-секретарь акима Эльвира Жургенбаева.

Столичный акимат призывает население полагаться только на информацию из официальных источников центральных государственных органов.

Отметим, что встатать в очередь на жилье многодетным семьям можно двумя способами: подать документы в местный исполнительный орган (отдел жилищных отношений при акимате или в управление жилья) либо посредством портала электронного правительства.

Власти города призывают граждан быть внимательными к подобного рода рассылкам в соцсетях, а также обо всех противоправных фактах рассылок «фейковой» информации сообщать в акимат города либо в правоохранительные органы.

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