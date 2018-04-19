Акимат прокомментировал раздачу земельных участков многодетным в Астане
Городские власти призывают граждан доверять информации только из официальных источников центральных государственных органов.
Городские власти призывают граждан доверять информации только из официальных источников центральных государственных органов.
АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Акимат Астаны оповерг появившуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о выдаче земельного участка Асетом Исекешевым многодетным семьям для строительства малоэтажного дома.
«Информация не соответствует действительности. Данное предложение столичным властям было озвучено на приеме граждан и в настоящее время находится на стадии изучения и рассмотрения у государственных органов», — пояснила
Столичный акимат призывает население полагаться только на информацию из официальных источников центральных государственных органов.
Отметим, что встатать в очередь на жилье многодетным семьям можно двумя способами: подать документы в местный исполнительный орган (отдел жилищных отношений при акимате или в управление жилья) либо посредством портала электронного правительства.
Власти города призывают граждан быть внимательными к подобного рода рассылкам в соцсетях, а также обо всех противоправных фактах рассылок «фейковой» информации сообщать в акимат города либо в правоохранительные органы.