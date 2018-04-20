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11:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Грузовики не пустят к Крымскому мосту

Структура Минтранса сорвала проект по транспортной безопасности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», проблемы с оборудованием для транспортной безопасности Крымского (Керченского) моста расширились. Теперь они касаются не только автоподходов, но и автомобильной части самого моста. Госзаказчик, ФКУ «Упрдор “Тамань”» требует 22,5 млн руб. с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб. Завершение работ намечено на конец апреля, но проект еще даже не одобрен Главгосэкспертизой. В результате сроки запуска движения грузовиков по мосту, уже отложенные на осень, могут дополнительно затянуться.

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Как следует из данных сайта госзакупок, ФКУ «Упрдор “Тамань”» (подведомственно Росавтодору), госзаказчик проектирования и строительства Крымского моста, требует с УВО Минтранса 22,5 млн руб. за «систематические нарушения» обязательств по госконтракту по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части моста. Для организации транспортной безопасности рядом с мостом должны быть выделены охраняемые территории, на которых будут построены сооружения с системами досмотра, фото- и видеонаблюдения, идентификации, сбора, обработки и передачи информации, пожарной безопасности, охраны и т. д.

Строительство мостового перехода началось в феврале 2016 года после заключения Главгосэкспертизы и разрешения на строительство от Росавтодора. Общая стоимость — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Первоначально открытие автомобильной части моста было намечено на конец 2018 года, железнодорожной — в 2019 году.

Но в марте Владимир Путин заявил, что автомобильное движение откроется через несколько месяцев. Аркадий Ротенберг не исключал, что автомобильную часть могут сдать после 9 мая.

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Как уточняется в материалах госзакупки, контракт на инженерные изыскания, проектирование и оснащение инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности моста за 4,5 млрд руб. был заключен с УВО Минтранса в феврале 2017 года. Срок исполнения — 30 апреля 2018 года. Но подрядчик не устранил все замечания, проект еще не получил одобрения Главгосэкспертизы (туда он должен был поступить до 1 марта). Проектная документация подлежала корректировке, но ФКУ этого не сделало.

В итоге УВО Минтранса не может ни начать работы по автодорожной части, ни «обеспечить их завершение до 30 апреля».

Без этого грузовое движение по мосту будет полностью блокировано, поясняют источники «Ъ», знакомые с проектом. Представитель Аркадия Ротенберга отказалась от комментариев, отметив, что это «не их тема». В ФКУ «Упрдор “Тамань”» и УВО Минтранса не ответили «Ъ». В аппарате курирующего Крым вице-премьера Дмитрия Козака перенаправили запрос в Минтранс, где напомнили, что движение легкового транспорта и автобусов по мосту будет открыто в мае (это сообщал еще в среду ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов). Безопасность объекта будет обеспечена в необходимом объеме, заверяют в Минтрансе, движение грузовиков по мосту организуют до конца года. Такой же комментарий дали и в Росавтодоре. Господин Аксенов добавлял, что досмотровые комплексы для грузовиков будут поставлены лишь к сентябрю.

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В декабре 2017 года РБК сообщал о проблемах с транспортной безопасностью автоподходов к мосту со стороны Керчи. Этот контракт на 2,07 млрд руб. заключен между Службой автодорог Крыма и УВО Минтранса 28 февраля 2017 года. Сергей Аксенов просил Дмитрия Козака и министра транспорта РФ Максима Соколова разобраться с отставанием от графика по этим работам. Через несколько дней после публикации правительство перенесло сроки по контракту с 30 апреля на 30 сентября. Как говорится на сайте Росавтодора, ввод развязок автоподхода со стороны Тамани состоится в четвертом квартале 2018 года.

Старший юрист практики «Стратегия и операционная эффективность» «НЭО Центра» Александр Киреев замечает, что «нарушение сроков контракта подрядчиком в соответствии с 44-ФЗ достаточно для расторжения контракта» в одностороннем порядке, подрядчик должен вернуть все перечисленные ему средства. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает поиск нового подрядчика непростой задачей в связи с высоким уровнем ответственности и рисков и полагает, что, скорее всего, до расторжения контракта дело не дойдет: «Срыв сроков будет очень болезненным для заказчика».

Анастасия Веденеева

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