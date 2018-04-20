Грузовики не пустят к Крымскому мосту
Структура Минтранса сорвала проект по транспортной безопасности.
Структура Минтранса сорвала проект по транспортной безопасности.
Как выяснил «Ъ», проблемы с оборудованием для транспортной безопасности Крымского (Керченского) моста расширились. Теперь они касаются не только автоподходов, но и автомобильной части самого моста. Госзаказчик, ФКУ «Упрдор “Тамань”» требует 22,5 млн руб. с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб. Завершение работ намечено на конец апреля, но проект еще даже не одобрен Главгосэкспертизой. В результате сроки запуска движения грузовиков по мосту, уже отложенные на осень, могут дополнительно затянуться.
Как следует из данных сайта госзакупок, ФКУ «Упрдор “Тамань”» (подведомственно Росавтодору), госзаказчик проектирования и строительства Крымского моста, требует с УВО Минтранса 22,5 млн руб. за «систематические нарушения» обязательств по госконтракту по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части моста. Для организации транспортной безопасности рядом с мостом должны быть выделены охраняемые территории, на которых будут построены сооружения с системами досмотра, фото- и видеонаблюдения, идентификации, сбора, обработки и передачи информации, пожарной безопасности, охраны
Строительство мостового перехода началось в феврале 2016 года после заключения Главгосэкспертизы и разрешения на строительство от Росавтодора. Общая стоимость — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
Но в марте Владимир Путин заявил, что автомобильное движение откроется через несколько месяцев. Аркадий Ротенберг не исключал, что автомобильную часть могут сдать после 9 мая.
Как уточняется в материалах госзакупки, контракт на инженерные изыскания, проектирование и оснащение
Без этого грузовое движение по мосту будет полностью блокировано, поясняют источники «Ъ», знакомые с проектом. Представитель Аркадия Ротенберга отказалась от комментариев, отметив, что это «не их тема». В ФКУ «Упрдор “Тамань”» и УВО Минтранса не ответили «Ъ». В аппарате курирующего Крым
В декабре 2017 года РБК сообщал о проблемах с транспортной безопасностью автоподходов к мосту со стороны Керчи. Этот контракт на 2,07 млрд руб. заключен между Службой автодорог Крыма и УВО Минтранса 28 февраля 2017 года. Сергей Аксенов просил Дмитрия Козака и министра транспорта РФ Максима Соколова разобраться с отставанием от графика по этим работам. Через несколько дней после публикации правительство перенесло сроки по контракту с 30 апреля на 30 сентября. Как говорится на сайте Росавтодора, ввод развязок автоподхода со стороны Тамани состоится в четвертом квартале 2018 года.
Старший юрист практики «Стратегия и операционная эффективность» «НЭО Центра» Александр Киреев замечает, что «нарушение сроков контракта подрядчиком в соответствии с 44-ФЗ достаточно для расторжения контракта» в одностороннем порядке, подрядчик должен вернуть все перечисленные ему средства. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает поиск нового подрядчика непростой задачей в связи с высоким уровнем ответственности и рисков и полагает, что, скорее всего, до расторжения контракта дело не дойдет: «Срыв сроков будет очень болезненным для заказчика».
Анастасия Веденеева