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02:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Садовое кольцо сжимает цены. Жилье в центре Москвы подешевело

Стоимость жилья в центре Москвы снижается: в первом квартале цены на квартиры на вторичном рынке Садового кольца упали почти на 3% на фоне роста в других округах. Аренда за тот же период стала на 7% дешевле. Спрос смещается в соседние районы, которые административно относятся к другим округам, где цены заметно ниже.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Квартиры на вторичном рынке в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы подешевели, констатируют в Domofond.ru. По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость жилья в этом округе снизилась на 2,9%, до 383,6 тыс. руб. за кв. м. Средние ставки аренды упали еще ниже — на 7%, до 52,6 тыс. руб. В целом по Москве в сегменте аренды динамика аналогичная: ставки снизились во всех округах, но падение было не таким глубоким, как в ЦАО, и составило от 0,5% до 3,6%. Но цены на квартиры на вторичном рынке по итогам первого квартала в среднем в столице незначительно выросли — на 0,4%. Падение цен было зафиксировано всего в двух округах, говорит эксперт Domofond.ru Мария Травникова: помимо ЦАО это произошло в Западном округе (ЗАО), где стоимость в январе—марте этого года сократилась на 0,4%, до 232,9 тыс. руб. за кв. м.

В других округах цены росли: заметнее всего на юго-востоке (на 1,5%, до 158,4 тыс. руб. за кв. м) и на востоке (на 1,4%, до 168,9 тыс. руб. за кв. м). По словам госпожи Травниковой, динамика цен в течение квартала была неравномерной — в феврале ее среднее значение выросло на 3,1%, а в марте упало на 2,6%. «В итоге в марте средняя цена составляла 191,7 тыс. руб. за кв. м против 190,7 тыс. руб. за кв. м в декабре», — объяснила эксперт. Квартиры в центральных районах столицы дешевеют с прошлого года. Падение цен в ЦАО по итогам 2017 года достигло 24,9% и оказалось почти в четыре раза глубже, чем на западе столицы, где оно составило 6,5%. ЗАО был на втором месте по глубине снижения цен по итогам прошлого года. Наименьшим было падение цен на востоке Москвы — всего 1%.

«Снижение стоимости жилья и ставок аренды в ЦАО происходит из-за падения спроса, арендаторы и покупатели больше интересуются соседними районами, которые административно относятся к другим округам», — объясняет Мария Травникова, добавляя, что в других округах предложение дешевле. В «Инком-Недвижимости» подсчитали: из-за миграции покупателей в соседние районы спрос на вторичное жилье в ЦАО по итогам прошлого года упал на 10% и продолжает падать в этом году — те же 10% за первый квартал. За прошедшие пять лет падение составило совокупно 25%. Спрос на аренду, по данным «Инком», в этом году остался на прежнем уровне — 12% от общего количества запросов. В компании выделяют две категории покупателей жилья в ЦАО — те, кто принципиально хочет жить в этом округе, и те, кто готов рассматривать другие предложения в прилегающих районах. Падение популярности ЦАО обеспечивает вторая категория. По данным «Инком-Недвижимости», 95% объектов на вторичном рынке в центре города переоценены в среднем на 30%, срок их экспозиции в два раза дольше, чем в среднем на вторичном рынке московского жилья.

Управляющий партнер «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик отмечает, что в ЦАО происходит коррекция соотношения цен и объема предложения, из-за которой падают цены. Но рост стоимости в других округах не означает, что дорожает каждая квартира в отдельности. «Есть локации с наиболее доступной ценой предложения, где квартиры уходят с рынка быстрее всего, в итоге растет средняя цена оставшихся лотов», — подчеркивает эксперт. Средняя цена на вторичном рынке жилья по итогам первого квартала, по данным «Миэль», не изменилась и составила 212,03 тыс. руб. за кв. м. Основной период коррекции цен пришелся на 12 месяцев — с марта 2015 по март 2016 года: падение составило 15%, до 249,2 тыс. руб. за кв. м.

Екатерина Геращенко

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16 марта© Ньюстюб
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