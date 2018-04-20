Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Осторожно: мошенники нашли новый украсть ваши деньги
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Как экономят разные знаки Зодиака
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
03:53 (мск), источник: Вести Приморье

Китайский инвестор завезет молодь гребешка в Приморье

Инвестор из КНР, который занимается на территории края проектом по развитию аквакультуры, приступает к его практической реализации. Накануне он получил разрешение от Россельхознадзора на ввоз молоди гребешка для разведения.

Участок акватории площадью одна тысяча гектаров уже есть у инвестора в пользовании. Фактически в ближайший месяц проект начнет реализовываться, уже более 200 миллионов рублей проинвестировано.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития, для реализации проекта на Дальнем Востоке России китайские бизнесмены зарегистрировали российское юридическое лицо — ООО «Дальневосточная марикультура «Хэ Сян», которая будет заниматься производством, переработкой и продажей морепродуктов. Это одна из первых китайских компаний, работающая в области аквакультуры на Дальнем Востоке России. Компания располагает собственным флотом и крупными базами, которые позволяют найти рынки сбыта в разных странах.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
МИД не исключил прекращения авиасообщения с США
Пентагон: российские ПВО в Сирии «абсолютно неэффективны»
Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков
Король Свазиленда переименовал страну
Ученые обнаружили новую опасность курения
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
В Сирии готовят к открытию южный фронт
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь