Китайский инвестор завезет молодь гребешка в Приморье

Участок акватории площадью одна тысяча гектаров уже есть у инвестора в пользовании. Фактически в ближайший месяц проект начнет реализовываться, уже более 200 миллионов рублей проинвестировано.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития, для реализации проекта на Дальнем Востоке России китайские бизнесмены зарегистрировали российское юридическое лицо — ООО «Дальневосточная марикультура «Хэ Сян», которая будет заниматься производством, переработкой и продажей морепродуктов. Это одна из первых китайских компаний, работающая в области аквакультуры на Дальнем Востоке России. Компания располагает собственным флотом и крупными базами, которые позволяют найти рынки сбыта в разных странах.