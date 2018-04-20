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06:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Посёлок под Хабаровском занял оборону от газовщиков

Почти месяц жители военного городка не дают подключить свои дома к газу.

Абсурдная ситуация сложилась в закрытом военном городке в границах села Князе-Волконское под Хабаровском. Газовщики с 27 марта безрезультатно пытаются подключить дома офицерского состава к газу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром газораспределение Дальний Восток». При этом семьи военнослужащих как минимум полгода просидели без «голубого топлива».

 — Газоснабжение семи домов офицерского состава села Князе-Волконское было приостановлено более полугода назад, в связи с истечением срока эксплуатации групповой резервуарной установки (ГРУ) сжиженного газа, из которой «голубое топливо» поступает в дома военных. Проверка данного ГРУ завершилась, но жителей до сих пор не в полном объёме подключили к газоснабжению, — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ газовой компании Юлия Солошенко.

— Мы в квартиры попасть не можем. После столь длительного простоя требования безопасности обязывают газовиков попасть в 100% квартир, чтобы осмотреть оборудование, убедиться в отсутствии утечек. Но когда наши специалисты туда приезжают, квартиры закрыты. Бесконечно ездить из Хабаровска в Князе-Волконское мы не можем. План работ был согласован с управляющей компанией, мы должны были начать ещё 27 марта, а сегодня 19 апреля. Попытки мы предпринимали много раз, даже в 51 квартиру попали и в нескольких подъездов восстановили газоснабжение, но порядка 340 квартир остаются не осмотренными. Обращения к управляющей компании министерства обороны и жителям населенного пункта результата не принесли.

Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации Князе-Волконского, обслуживанием расположенных на территории поселения ДОСов занимается управляющая компания «Востокрегионжильё».

 — К нам в администрацию никто с вопросами о подключении к газу не обращался, — рассказала заместитель главы Князе-Волконского Татьяна Клименко. — Вся информация по поводу того, живёт в этих квартирах, куда не могут попасть газовщики, есть только в управляющей компании. Мы даже не располагаем поквартирными карточками, это же закрытый гарнизон!

Связаться со специалистами УК «Востокрегионжильё» ни по одному из указанных на сайте организации телефонов не удалось. При этом срок подключения всего жилмассива военного городка в Князе-Волконском к газу уже практически закончился.

 — Согласно действующему плану по организации и производству газоопасных работ сроки по первичному пуску газа в дома, относящиеся к ГРУ № 57 завершаются сегодня. Однако, за это время удалось вернуть газ только в несколько подъездов семи ДОСов, которые обеспечили 100% доступ в квартиры для проведения необходимых работ. При условии организации полного доступа нам достаточно четырех дней для завершения процесса, — прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера — начальник хабаровского эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Михаил Цевелев.

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