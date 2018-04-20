Посёлок под Хабаровском занял оборону от газовщиков
Почти месяц жители военного городка не дают подключить свои дома к газу.
Почти месяц жители военного городка не дают подключить свои дома к газу.
Абсурдная ситуация сложилась в закрытом военном городке в границах села
— Газоснабжение семи домов офицерского состава села
— Мы в квартиры попасть не можем. После столь длительного простоя требования безопасности обязывают газовиков попасть в 100% квартир, чтобы осмотреть оборудование, убедиться в отсутствии утечек. Но когда наши специалисты туда приезжают, квартиры закрыты. Бесконечно ездить из Хабаровска в
— К нам в администрацию никто с вопросами о подключении к газу не обращался, — рассказала заместитель главы
Связаться со специалистами УК «Востокрегионжильё» ни по одному из указанных на сайте организации телефонов не удалось. При этом срок подключения всего жилмассива военного городка в
— Согласно действующему плану по организации и производству газоопасных работ сроки по первичному пуску газа в дома, относящиеся к ГРУ № 57 завершаются сегодня. Однако, за это время удалось вернуть газ только в несколько подъездов семи ДОСов, которые обеспечили 100% доступ в квартиры для проведения необходимых работ. При условии организации полного доступа нам достаточно четырех дней для завершения процесса, — прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера — начальник хабаровского эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Михаил Цевелев.